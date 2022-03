"Mogę tylko powiedzieć, że ta decyzja może zostać podjęta tylko przez cały sojusz NATO, a nie jednego członka, bo skutki tego rodzaju decyzji wpłyną na cały Sojusz" - powiedział Rau podczas konferencji prasowej po wystąpieniu w Radzie Bezpieczeństwa w ramach briefingu przewodniczącego OBWE.

Pytany przez telewizję CBS o to, ilu uchodźców może przyjąć Polska, minister podkreślił, że Polska dała uchodźcom podobne prawa, co obywatelom polski w dostępie do rynku pracy i opieki zdrowotnej i jest gotowa do przyjęcia wielu "ukraińskich sąsiadów". Zaznaczył jednak, że żadne państwo nie jest w stanie samo poradzić sobie z kryzysem na taką skalę.

Rau w "najostrzejszych możliwych słowach" potępił rosyjską agresję na Ukrainę i podkreślił, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne.

"Ostrzeliwanie szkół i szpitali jest nie tylko nieludzkie, ale jest też zbrodnią według prawa międzynarodowego" - powiedział minister. Dodał, że choć działania Rosji zagrażają istnieniu OBWE i całego porządku międzynarodowego, organizacja jest zobowiązana, by kontynuować rozmowy stron.

"W tej chwili jednak OBWE skupia się na zapobieganiu kryzysu humanitarnego i stworzenia warunków do pomocy i ewakuacji cywilów" - zaznaczył minister.