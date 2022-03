Aż 60 procent całkowitego majątku przed opodatkowaniem, który ma zostać przekazany do 2030 r., będzie pochodzić z krajów Ameryki Północnej. Ze względu na korzystne przepisy dotyczące podatku od spadków, amerykańscy spadkobiercy należą do tych`, którzy będą w stanie zatrzymać więcej przekazanego im majątku niż mieszkający w innych miejscach na świecie. System podatkowy to jeden z powodów, które dodatkowo przyczyniają się do akumulacji bogactwa wśród najbogatszych w Ameryce.

Niedawny raport Wealth X definiuje osoby z majątkiem netto od 5 do 30 milionów dolarów jako osoby zamożne, a te, które mają 30 milionów dolarów lub więcej na swoim koncie, jako osoby o bardzo wysokich dochodach. Ale istnieje jeszcze bardziej ekskluzywny podzbiór. To osoby z fortunami o wartości netto 100 milionów dolarów lub więcej, które odgrywają ogromną rolę w międzypokoleniowych transferach bogactwa w USA i na całym świecie.

Pomimo niewielkiej liczby osób o bardzo wysokich dochodach, to właśnie ta grupa odpowiedzialna jest za ponad 60 procent przewidywanych transferów bogactwa w Europie i Azji. Dzieje się tak pomimo faktu, że na obu tych kontynentach liczba bogaczy ze 100 milionami dolarów lub więcej na koncie, którzy wkrótce mogą je przekazać w spadku, to tylko około 4-5 procent wszystkich milionerów i miliarderów uwzględnionych w badaniu.

Sytuacja wygląda nieco inaczej w Stanach Zjednoczonych, gdzie 2,7 proc. milionerów i miliarderów objętych badaniem znajduje się na szczycie list największych majątków i do 2030 r. będzie odpowiadać za 38 proc. bogactwa przekazywanego na kontynencie.

W badaniu wielkość międzypokoleniowych transferów majątkowych została podana przed opodatkowaniem.

Dlatego daniny wypłacane rządowi różnią się w zależności od lokalizacji. Spadkobiercy amerykańscy mogą liczyć na utrzymanie większego udziału ze względu na zryczałtowaną stawkę podatku spadkowego w ich kraju w wysokości 40 proc.

Oczekuje się, że do 2030 r. jedna czwarta światowej populacji osób o wysokich i bardzo wysokich dochodach przekaże swoje bogactwo. Wiele z tych osób pochodzi z USA i Europy.