Już mamy Polski Ład w podatkach, po co nam kolejny?

System podatkowy na skutek ostatnich zmian stał się bardziej progresywny, czyli sprawiedliwy. Teraz dokonujemy dodatkowej zmiany – wycofujemy się z ulgi dla klasy średniej, oferując w zamian prostsze, a zarazem bardziej korzystne dla podatników rozwiązanie. Obniżenie I stawki podatkowej do 12 proc. to nie tylko zwiększenie progresji, lecz także istotne obniżenie klina dla wszystkich osób, w tym zwłaszcza osiągających średnie dochody. Zyskują wszyscy, także ci, do których dziś odnosi się ulga dla klasy średniej, w tym nawet ci zarabiający kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie.