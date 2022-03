Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyjeżdża 9 kwietnia do Warszawy. Ze strony KE padła oferta, by w związku z jej wizytą zatwierdzić polski Krajowy Plan Odbudowy. To nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM.

Dziennikarze RMF FM powołują się na nieoficjalne informacje, jakoby w związku z wizytą przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen w Warszawie miał zostać zatwierdzony polski Krajowy Plan Odbudowy. Termin wizyty von der Leyen w Polsce to 9 kwietnia. Reklama Oferta ws. polskiego KPO – zielone światełko? Tymczasem rzecznik rządu Piotr Müller oświadczył: „Jestem naprawdę bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, bo już kilka razy było zielone światełko i później niestety zmieniło kolor". Jak dodał, „na razie nic na to nie wskazuje, żeby tak się skończyło, ponieważ nie mamy jeszcze uzgodnionych szczegółów dotyczących kamieni milowych w KPO".