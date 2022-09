Punktem wyjścia były ówczesne trendy w polityce i biznesie. Niektóre niepokojące, lecz wszystkie oswojone. W gospodarce trzy lata to krótki okres. Niestety okazał się jednak wystarczająco długi, by gruntownie przemeblować światową ekonomię - bez żadnego płynącego wprost z niej wielkiego kryzysu. Trafne okazały się traktowane z przymrużeniem oka i mające przede wszystkim szokować prognozy Saxo Banku. Przynajmniej w tej części, w której mówiły o tym, że „w 2020 r. (i w kolejnych latach również - red.) niemal pod każdym względem tematem nadrzędnym będzie gruntowna zmiana status quo”. Stało się tak najpierw za sprawą epidemii koronawirusa, a potem - napaści Rosji na Ukrainę. W rezultacie z gospodarki globalnego nadmiaru (ogromnej podaży blokującej wzrost cen mimo trwających latami programów luzowania polityki pieniężnej) przeszliśmy prędko do gospodarki zerwanych łańcuchów, pustych gazociągów, spalonych pól uprawnych - a w efekcie różnych niedoborów i niedomagań. Po dekadzie obaw o deflację mamy do czynienia z dramatyczną eksplozją cen. Od dyskusji o koniecznej ze względów klimatycznych transformacji energetycznej przewidującej m.in. rezygnację z węglowodorów, mamy rozmowę o tym, czy węgla i gazu wystarczy do ogrzania zimą mieszkań oraz czy zużywające je firmy będą mogły kontynuować działalność. Zamiast perspektyw dynamicznego postępu analizujemy scenariusze twardego lądowania - dla polskiej, europejskiej i globalnej gospodarki. To oczywiście nie jest najgorsze, bo przecież niedaleko wciąż trwa wojna i giną ludzie…