Morawiecki był proszony o odniesienie się do wypowiedzi prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju Pawła Borysa, który powiedział dzisiaj w TVN 24, że rząd może być zmuszony nie przedłużać tarczy antyinflacyjnej w przyszłym roku.

"Chcemy zagwarantować, że nawet jeżeli zapadłaby taka decyzja - ona zapadnie w grudniu ostatecznie - powrotu do stawek VAT i akcyzy tych pierwotnych […] żeby nie przełożyła się na wzrost inflacji. […] Musi nastąpić zmniejszenie kosztów po stronie spółek dostarczających dany nośnik energetyczny i my o tym teraz z nimi dyskutujemy, tak, aby albo całość, albo część była włączona w ramach mechanizmów revenue cap i innych mechanizmów, które są dopuszczalne już dzisiaj zgodnie z prawem europejskim" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Pytany o ewentualne przedłużenie tarczy antyinflacyjnej na żywność powiedział: "Co do kwestii związanych z żywnością tutaj decyzje jeszcze nie zapadły, w pozostałych sprawach też decyzje ostateczne zapadną w grudniu, ale już przygotowujemy mechanizmy kompensujące. Co do żywności - tutaj decyzje podejmiemy również w grudniu".

Obecnie tarcza antyinflacyjna obowiązuje do 31 grudnia br.

(ISBnews)