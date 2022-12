Rozmowa nigdy nie jest łatwa, spotkania bywają tak trudne jak romans meduzy z hieną. Ale jakoś ciągnęliśmy ten deliberacyjny wózek w zachodnich demokracjach, dopóki na dobre nie przenieśliśmy polityki do internetu. Uczeni są zgodni: zapaść ponadpartyjnych dyskusji ma coś wspólnego z siecią. Internet, a konkretnie Facebook, Twitter, Reddit i inne media społecznościowe, okazał się budowniczym stromych klifów, i jeśli zwolennicy demokratów mieszkają w morzu, to republikanie nie zbliżają się już do wody. Jeśli Ruch Ośmiu Gwiazd mieszka na lądzie, to ucieka, słysząc już daleki szum fal, bo boi się pisowców, katoli i konserwy. Nie wchodzi się na strony wroga. Fox News nigdy się nie spotka z CNN, a wPolityce z „Wyborczą”. Jesteśmy podzieleni, nastąpiła polaryzacja.