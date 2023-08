"Wypracowaliśmy wspólne stanowisko, które przedstawimy na najbliższej Radzie. To stanowisko ma trzy podstawowe punkty" - powiedział minister.

Popieramy zakaz wwozu zboża do naszych krajów do końca roku

Wyjaśnił, że jednym z punktów jest przedłużenie do końca roku zakazu wwożenia zboża do pięciu państw przyfrontowych.

"Popieramy zakaz wwozu (zboża - PAP) do naszych krajów do końca roku. To będzie bardzo mocny wniosek. (...) Po raz kolejny występujemy z takim wnioskiem, żeby był ten zakaz przedłużony do końca roku." - powiedział szef resortu rolnictwa.

Minister poinformował, że pozostałe dwa punkty dotyczą dopłaty do tranzytu zboża i "uelastyczniania" dla poszczególnych państw towarów, które nie będą mogły być wwożone. Jako przykład w przypadku Polski podał maliny .

Obecnie unijny zakaz importu ukraińskiego zboża obowiązuje do 15 września.

autor: Łukasz Pawłowski