Jak to działa? Podstawową zaletą Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jest to, że w programie nie oszczędza się samemu. Średnio do każdej odłożonej przez pracownika złotówki, drugą dokłada pracodawca i państwo. Standardowa opłata od pracownika wynosi 2 proc. pensji, natomiast od pracodawcy – 1,5 proc. Państwo na start wpłaca 250 złotych. Dodatkowo raz w roku na konto uczestnika programu trafia 240 złotych. Co ważne, ze zgromadzonych środków można skorzystać w każdej chwili.

Oszczędzanie zamienili w zarabianie

Ten długoterminowy program oszczędnościowy ma być dodatkowym zabezpieczeniem na starość. Świadczenie można wypłacać już po osiągnięciu sześćdziesiątego roku życia. Jak wynika z danych PPK za drugi kwartał tego roku, na takie oszczędzanie zdecydowało się 3,58 mln osób.

Ale Polak potrafi dobrze pokombinować. Okazuje się, że system da się przechytrzyć. Można z tego zrobić prosty sposób na zarabianie pieniędzy. Jakim cudem? Niektórzy pieniędzy nie odkładają, a PPK traktują jak krótkoterminową lokatę bankową, ale z wielokrotnie większym zyskiem.

Chodzi o to, że ze zgromadzonych środków można skorzystać w każdej chwili, bo program umożliwia wcześniejsze wycofanie pieniędzy. Mechanizm tej operacji opisuje Fakt”. Pracownik odzyska wszystkie swoje wpłaty i 70 procent tego, co wpłacił pracodawca. Reszta czyli 30 procent, zostanie zapisane na jego koncie w ZUS. Dopłaty państwa przepadną, a od zysków, jakie udało się wypracować, potrącony zostanie 19 proc. podatek.

Wypłacili z PPK pół miliarda złotych

Dziennik przytacza dane Komisji Nadzoru Finansowego, z których wynika, że tylko w drugim kwartale tego roku Polacy wypłacili z PPK 500 mln zł, co oznacza, że w skali miesiąca to około 150 mln zł. Tendencja jest wzrostowa, bo w 2022 roku wypłacano miesięcznie 40-50 mln zł.

Fakt sprawdził ile można zyskać na wcześniejszej wypłacie z PPK, w zależności od wynagrodzenia. Jeśli ktoś zarabia niewiele, 4,3 tysiąca złotych, przez rok wpłaci do programu 1 tys. 32 zł. Razem z dopłatami pracodawcy i państwa może w sumie zgromadzić 1 tys. 806 zł. Jeśli zdecyduje się na wypłatę pieniędzy, na rękę może dostać 1 tys. 573 zł i 80 gr – pisze dziennik i dodaje, że wyliczenia nie uwzględniają ewentualnych zysków i konieczności opłaty podatku od zysków.

Ile zyska pracownik z pensją 8 tys. zł brutto? Przez rok wpłaci do PPK 1 tys. 920 zł. Jeśli zdecyduje się po roku wycofać z programu, może liczyć na 2 tys. 928 zł. Zatem dodatkowo zyskuje ponad tysiąc złotych z wpłat od pracodawcy.

Sposób na ratowanie domowego budżetu

Ekspert finansowy Paweł Skotnicki w wypowiedzi dla "Super Expressu" wskazuje, że pieniędzmi wypłacanymi z PPK ludzie raczej uzupełniają budżet domowy, tracąc benefity w postaci dopłat ze strony skarbu państwa czy pracodawcy. Jak mówi, nagląca teraźniejszość okazuje się być ważniejsza niż wizja oszczędzania pieniędzy na emerytury.

Eksperci przyznają, że mimo to program pozostaje dla konsumentów atrakcyjny. - Nie jesteśmy w defensywnie, te programy nadal cieszą się duża popularnością wśród pracowników etatowych. Najczęściej tych zarabiających średnią pensję - mówi Paweł Skotnicki na łamach "Super Expressu.