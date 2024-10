Mikroinstalacje i magazyny energii przyłączone do swojej sieci znalazły się na celowniku spółki Tauron Dystrybucja. Tylko od maja firma przeprowadziła ponad 1400 kontroli. Co sprawdzali inspektorzy? Weryfikowali poprawność mikroinstalacji fotowoltaicznych pod kątem przekroczeń mocy zainstalowanej, przekroczeń napięcia przy równoczesnym generowaniu energii elektrycznej oraz wprowadzanie energii do sieci bez zawartej umowy. W ruch poszły drony - co jak wyjaśnia Marcin Marzyński, wiceprezes spółki do spraw klienta, znacznie usprawniło przeprowadzanie kontroli i pozyskiwanie dokumentacji fotograficznej.

Chodzi o bezpieczeństwo i jakość energii elektrycznej

- Dzięki inspekcjom mikroinstalacji i magazynów energii możemy zweryfikować, czy są one wykorzystywane zgodnie z warunkami umowy. To dla nas bardzo ważne, aby zapewnić bezpieczeństwo i odpowiednie parametry jakościowe energii elektrycznej, a przy tym eliminować działania niezgodne z prawem.

Jaka wyjaśnia Marzyński, pierwszym etapem kontroli była wysyłka pism do tych, u których firma, w oparciu o posiadane dane pomiarowe, wykryła nieprawidłowości w działaniu mikroinstalacji. - Tauron wysłał łącznie blisko 8 tysięcy takich pism, wzywając do poprawy parametrów. 73 proc. klientów na te wezwania zareagowało, dzięki czemu uniknęli oni wizyt kontrolerów spółki w swoich domach.

Zgłosił 53 panele, miał ich 450

A co z tymi, którzy wpadli w kontrolne sieci? Jakich kantów się dopuścili? Tauron wylicza listę grzechów kombinatorów, jacy trafili na czarną listę. To ponad 440 przypadków przekroczeń mocy zainstalowanej. Średnia ilość przekroczonych paneli fotowoltaicznych to około dziewiętnaście sztuk. Rekordzista, zamiast zgłoszonych dystrybutorowi 53 paneli miał ich aż 450 ! Kontrolerzy wykryli też ponad 420 przypadków przekroczenia napięcia oraz 52 przypadki rozplombowanego układu pomiarowo-rozliczeniowego. Odnotowano też 455 przypadków niezgodnych zabezpieczeń przedlicznikowych.

Pod lupę kontrolerów trafiły też magazyny energii

Nowością w prowadzonych przez Tauron po raz drugi kontrolach było objęcie nimi również magazynów energii. Pod lupę trafiło 147 magazynów. - Z uwagi na rosnącą liczbę magazynów zdecydowaliśmy, żeby sprawdzić również ich pracę – tłumaczy rzeczniczka Tauronu Dystrybucji Renata Szczepaniak. - Ta grupa kontroli odbyła się u losowo wybranych klientów, nawet w przypadkach, w których nie wykryliśmy żadnych nieprawidłowości – dodaje Szczepaniak.

Co wykazały kontrole? Wykryto siedemnaście magazynów energii niezgłoszonych do dystrybutora. 40 miało inną moc niż zadeklarowaną Tauronowi, cztery wyprowadzały napięcie na sieć podczas symulacji zaniku napięcia w sieci.

Jak podkreśla rzeczniczka, kontrola magazynów energii miała ocenić skalę niepoprawnych zabezpieczeń dla magazynów energii. - To istotna kwestia dla bezpieczeństwa pracowników realizujących prace na sieci. Niestety, przeprowadzone przez firmę kontrole wykazały cztery przypadki, w których magazyny wyprowadzały napięcie na sieć podczas symulacji zaniku napięcia – wskazuje Renata Szczepaniak.

.Posypią się kary

Co z tymi, którzy okazali się nieuczciwi? Tauron przekazał do Urzędu Regulacji Energetyki 174 protokoły pokontrolne dokumentujące nieprawidłowości w mikroinstalacjach, co będzie skutkować nałożeniem kary na ich właścicieli.

Spółka zwraca uwagę, że działania klientów są nie tylko niezgodne z prawem, ale także niebezpieczne. Destabilizują pracę sieci i stwarzają zagrożenie dla wszystkich mikroinstalacji pracujących w okolicy oraz urządzeń pozostałych osób zasilanych z danego obwodu.

Rzeczniczka prasowa Tauronu Dystrybucji zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem mikroinstalacji. - Zmiany w układzie pomiarowo-rozliczeniowym mogą powodować zwarcia, pożary, a nawet utratę zdrowia lub życia. Niestety przypadków niezgodności zabezpieczeń licznikowych podczas tegorocznej kontroli wykryliśmy ponad 450. Działania klientów są zatem nie tylko niezgodne z prawem, ale także niebezpieczne dla nich samych. Dlatego też będziemy kontynuować działania uświadamiające naszym klientom konsekwencje takiego postępowania – podsumowuje.