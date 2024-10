To może być koniec darmowego prądu ze słońca. Szykują się wielkie podwyżki w opodatkowaniu fotowoltaiki?

Stały się w Polsce prawdziwym hitem. Od kilku lat trwa prawdziwy boom na montaż przydomowych instalacji do produkcji energii elektrycznej. Problem w tym, że inwestowanie w darmowy prąd ze słońca jest coraz droższe. Ci, co postawili na fotowoltaikę mają poczucie, że rzuca im się pod nogi kolejne kłody. Te największe, to nakaz wyłączania elektrowni słonecznych, kiedy jest za małe zapotrzebowanie na energię i zmiany stawek, po których mogą sprzedawać energię do sieci. Czy teraz szykują się nowe problemy? Chodzi o opodatkowanie słonecznych paneli.