Takiej inwestycji jeszcze w Polsce nie było. Wkrótce pociągi pojadą najdłuższym tunelem w kraju, mierzącym 3,8 kilometra długości. Będzie drążony pod górami w Małopolsce, na trasie modernizowanej linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz, pomiędzy miejscowościami Męcina i Mordarka.

Już szykują plac budowy

Przekopy pomiędzy Męcina i Mordarką wydrążą ogromne tarcze TBM. Jej nazwa to skrót z języka angielskiego, tunnel boring machine. Używana jest przede wszystkim w twardym, skalistym podłożu. Większa będzie pracować przy budowie tunelu właściwego, którym pojadą pociągi. Mniejsza wydrąży tunel ewakuacyjny.

To właśnie mniejsza maszyna zostanie użyta jako pierwsza. Już we wrześniu przeszła niezbędne testy i odbiory w fabryce w chińskim Changsha. Następnie została rozebrana i z portu w Szanghaju została przetransportowana do Polski. Podróż droga morską zajęła 60 dni.

To była skomplikowana operacja

Prawdziwym logistycznym wyzwaniem było sprowadzenie giganta na plac budowy do Męciny pod Limanową - wyjaśnia Piotr Hamarnik z biura prasowego Polskich Linii Kolejowych. Maszyna składa się z 36 elementów o łącznej wadze blisko 600 ton. To tyle ile niemal trzy samoloty pasażerskie Boeing 77. - Największa z części waży 87 ton, a tak zwana głowica tnąca ma 4,8 metra średnicy i waży 41 ton – dodaje Hamarnik.

Tunelownicę przewiozło trzydzieści ciężarówek, co wymagało opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu. Teraz zostanie złożona i będzie mogła rozpocząć prace. Kolejna, dużo większa maszyna, której tarcza ma średnicę dziesięć metrów, rozpoczyna swoją podróż z Chin do Polski.

Najpierw trzeba zbudować kołyskę

Aby wprawić tarczę w ruch, ekipa budowlana buduje tak zwana kołyskę czyli platformę startową, która umożliwi wprowadzenie tarczy w głąb ziemi. Docelowo maszyna będzie obsługiwana przez trzydziestu pracowników.

Idziemy na rekord

Polska, w przeciwieństwie do Włoch, Szwajcarii czy Austrii nie może pochwalić się znaczącą liczbą kolejowych tuneli. W naszym kraju jest ich ledwie kilkanaście, z czego najdłuższy, mierzący 1601 metrów znajduje się w Jedlinie-Zdrój na Dolnym Śląsku. Tunel między Męciną a Mordarką, pobije ten rekord dwukrotnie.

Pociągi szybciej dojadą do Zakopanego i Nowego Sącza

Tunel ma być gotowy w 2027 roku. Skróci podróże pomiędzy Limanową a Nowym Sączem. Pojadą nim pociągi, które połączą Sądecczyznę z resztą Małopolski – Gdowem, Zakopanem i Krakowem.

Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz kosztuje ponad 3 mld zł. Kolejny etap, za blisko 4 miliardy, to budowa nowej linii kolejowej Podłęże - Szczyrzyc - Mszana Dolna. W ramach inwestycji powstanie w sumie ponad 58 kilometrów nowych, zeletryfikowanych linii, osiem estakad o łącznej długości blisko 8 km, jedenaście tuneli, dwadzieścia mostów, siedemnaście wiaduktów kolejowych, czternaście wiaduktów samochodowych i jedenaście przejazdów kolejowo-drogowych. Kosz całości przedsięwzięcia to 7 mld złotych. Nowa linia kolejowa, która połączy Kraków z Podhalem i Sądecczyzną ma być gotowa do 2030 roku. Najszybsze pociągi przejadą trasą Kraków – Nowy Sącz w godzinę. Podróż ze stolicy Małopolski do Zakopanego zajmie około dziewięćdziesiąt minut.