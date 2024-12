Oddanie 13,3 km trasy S7 między węzłem Widoma a Północną Obwodnicą Krakowa pozwala na połączenie drogą szybkiego ruchu dwóch największych miast w Polsce – Warszawy i Krakowa. Oba ośrodki połączy 270 km nowoczesnej trasy S7. W województwie małopolskim droga biegnie zupełnie nowym śladem, odchodząc od wyznaczonego jeszcze na początku XIX wieku traktu krakowskiego.

Nową S7 wdwie i pół godziny z Krakowa do Warszawy

W 1819 roku wytyczono go przez Radom, Kielce, Miechów i Słomniki. Zastąpił on poprzedni, prowadzący przez Końskie i Nowe Miasto nad Pilicą. Po ponad 200 latach, wytyczony przez inżynierów Dyrekcji Jeneralnej Dróg i Mostów kręty trakt krakowski, znany współcześnie jako droga krajowa nr 7, w całości zastępuje trasa S7. Podróż nią pomiędzy południową obwodnicą Warszawy i północną obwodnicą Krakowa zajmie teraz około 2,5 godziny, niemal dwa razy krócej niż w czasach funkcjonowania starej DK7 prowadzącej przez Radom i Kielce.

Obie jezdnie już są gotowe

Budowa tej drogi nie jest jeszcze w pełni skończona, wyjaśnia Kacper Michna, rzecznik prasowy małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Wzdłuż trasy pozostają do zrobienia pewne elementy, między innymi prace na węzłach i ogrodzenia. Dlatego też wprowadzamy ograniczenie prędkości do 80 kilometrów na godzinę. Niemniej udostępniamy kierowcom na całym odcinku obie jezdnie, każdą z dwoma pasami ruchu, z ograniczeniami ruchu na trzech węzłach.

- Prace na tym odcinku planujemy skończyć późną wiosną. Skomunikowanie S7 z S52 zapewni łącznica, która do czasu ukończenia prac w obrębie węzła Mistrzejowice, będzie obsługiwała ruch w obu kierunkach. To w godzinach szczytu komunikacyjnego może być wąskim gardłem. Węzeł Łuczyce będzie zamknięty do połowy 2025 roku, trwają na nim jeszcze prace – dodaje Michna i tłumaczy, żewęzeł Raciborowice do momentu oddania węzła Mistrzejowice będzie działał w ograniczonym stopniu - nie będzie można na nim wjechać w kierunku Krakowa, ani zjechać na nim, jadąc od strony miasta. Ograniczamy tym samym ruch na łącznicy między północną obwodnicą a S7.

Do końca 2025 roku drogowcy planują udostępnić kolejny odcinek, między węzłami Grębałów i Nowa Huta. W połowie 2026 rokuzostanie ukończona budowa największego węzła drogowego w województwie – Mistrzejowice – a tym samym domkniemy krakowski ring drogowy.

Inwestycja za 1,7 miliarda złotych

Trasa S7 to nowoczesna, dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku i rezerwą na ewentualny trzeci pas. Do budowy 13,3 km odcinka wykorzystaliśmy 210 tysięcy ton mas bitumicznych. Żeby zabezpieczyć przyległe tereny przed skutkami opadów deszczu, powstało 19 zbiorników retencyjnych o łącznej pojemności 17,2 miliona litrów. Największy z nich ma pojemność ponad 2,7 miliona litrów.

Droga ekspresowa S7 otrzymała 534,8 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz 420,7 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Koszt prac to prawie1,7 mld zł.

S52 Północna Obwodnica Krakowa

Oddanie 12,3 km trasy Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) powoduje, że stolica Małopolski jest coraz bliżej stania się drugim miastem w Polsce (po Łodzi) otoczonym pełnym ringiem dróg szybkiego ruchu. Jak dotąd liczył on 52,2 km, po otwarciu 12,3 km POK jest to już 64,5 km. Brakuje nam jeszcze 5 km S7 między węzłem Mistrzejowice a węzłem Nowa Huta, które planujemy oddać w połowie 2026 roku.

S52 to jedyna obwodnica w Polsce, na której są dwa tunele – Zielonki (653 m) i Dziekanowice (496 m). Są to jedne z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Poza „standardowymi” już elementami jak czujniki dymu i ciepła, 114 kamerami zwykłymi i termowizyjnymi oraz 42 wentylatorami, zamontowano w nim również system automatycznego gaszenia pożaru, który obejmuje całą długość tunelu.

Na trasie obwodnicy powstała też prawie 570 m estakada, biegnąca nad ul. Krakowską w Bosutowie i potokiem Sudół Dominikański. Jezdnia estakady biegnie w niektórych miejscach prawie 13 metrów nad poziomem terenu. Obwodnica jest połączona z innymi drogami poprzez trzy nowe węzły: Zielonki (z Trasą Wolbromską), Węgrzce (z Al. 29 Listopada) i Batowice (z Os. Piastów i Batowicami). Powstało też 20 km nowych dróg dojazdowych, które pozwolą na dogodne dojazdy z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości.

Na trasie powstało 27 mostów, wiaduktów i estakad o łącznej długości prawie 1,9 km. Zbudowaliśmy mury oporowe o długości ponad 4,4 km. Do budowy wykorzystaliśmy aż 291 tysięcy ton mas bitumicznych, a poza tym 325 tysięcy m3 betonu. Wzdłuż trasy powstały 23 zbiorniki retencyjne o łącznej pojemności prawie 23 milionów litrów. Największy zbiornik ma pojemność 3,7 miliona litrów. - Budowa była skomplikowanym przedsięwzięciem inżynieryjnym, prawie jednak czwarta długości trasy biegnie w tunelach, po wiaduktach i estakadach. Aby właściwie przygotować drogę, niezbędne były wzmocnienia gruntu. W niektórych miejscach wbijaliśmy specjalne pale na głębokość nawet 30 metrów mówi Kaceper Michna z Generalnej Dyrekcji.

Trasa S52 otrzymała 789,6 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Koszt prac to około 1,4 mld zł.

30 km nowych ekspresówek w 2024 roku

Jak przypomina rzecznik, w sierpniu drogowcy udostępnili 5,3 km trasy S7 między węzłami Miechów i Szczepanowice, dzięki czemu od granicy województwa świętokrzyskiego do Widomej mieliśmy 37,1 km wygodnej, nowoczesnej drogi. Ta część trasy jest szczególnie ważna dla mieszkańców Miechowa, gdyż dzięki niej kierowcy mogą ominąć miasto, przez które wcześniej biegła droga krajowa nr 7.

Ten odcinek otrzymał 197 mln zł dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Koszt prac to 1,66 mld zł.