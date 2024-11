To miał być biznesowy sukces budowany na ekologii?

Firma Northvolt swój zakład w Gdańsku przy ulicy Andruszkiewicza otworzyła z końcem 2023 roku. To miała być największa w Europie fabryka magazynów energii i systemów bateryjnych szwedzkiego producenta. Miała, bo skończyło się wielką klapą spowodowaną brak popytu ze strony producentów samochodów elektrycznych.

Wybudowany za 200 milionów dolarów zakład zostanie zamknięty, a pracownicy zostaną zwolnieni. Koncern szuka teraz kupca na fabrykę.

Nieudane poszukiwania inwestora

Wedle zapewnień Roberta Chryca-Gawrychowskiego, prezesa Northvolt Poland firma poszukiwała inwestora, który byłby gotów wspomóc produkcję magazynów energii, jednak skończyło się to niepowodzeniem.

- Podczas, gdy kontynuujemy obiecujące rozmowy dotyczące sprzedaży biznesu systemów bateryjnych dla przemysłu, niestety podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu rozwoju i produkcji magazynów energii – cytuje wypowiedź szefa polskiego oddziału szwedzkiej spółki biznes.info.pl. - Mimo naszych wysiłków nie udało się znaleźć inwestora dla tej części działalności i w związku z tym zamknięta zostanie fabryka przy ul. Andruszkiewicza w Gdańsku. Teraz najważniejszym zadaniem jest wsparcie pracowników dotkniętych tą decyzją - dodał Chryc-Gawrychowski.

To nie koniec biznesowych tarapatów Northvolt

Ledwie dwa miesiące temu koncern poinformował o zwolnieniu 1600 osób w Szwecji. Obecnie zatrudnia w Skandynawii 269 pracowników, w Polsce 345. Szacuje się, że pracę może stracić nawet połowa z nich.

Czy Szwedzi całkowicie wycofają się z polskiego rynku? Jak podaje biznes.info spółka prowadzi również rozmowy z potencjalnymi inwestorami dotyczące przejęcia drugiej części biznesu, tej opartej na wytwarzaniu systemów bateryjnych.

Sprzedaż będzie obejmowała aktywa biznesowe, technologię oraz bazę klientów, a także zakład prototypowania systemów bateryjnych zlokalizowany w Sztokholmie oraz zakład produkcyjny, który od 6 lat prowadzi działalność w Gdańsku - poinformował Northvolt w komunikacie.

Northvolt nadal chce zostać na polskim rynku

Jak zapewnia firma, wszyscy pracownicy zostaną zwolnieni. Choć gdańska fabryka będzie zamknięta, to jednak Szwedzi nadal na polskim rynku pozostaną. Northvolt nadal chce robić interesy w Gdańsku, gdzie prowadzi Centrum Skalowania Biznes zajmujące się usługami związanymi z HR, IT, finansami, zakupem i logistyką dla spółek z grupy Northvolt. To właśnie tam miałaby znaleźć zatrudnienie część załogi.