Jak to możliwe, że urzędnicy skarbówki należeli do gangu? Jak poinformowała Prokuratura Okręgowa w Szczecinie, do Sądu Okręgowego w Słupsku skierowano akt oskarżenia przeciwko czterem mężczyznom, którzy należeli do grupy przestępczej zajmującej się hazardem. Trzech z nich było funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.

Reklama

W skarbówce zajmowali się zwalczaniem hazardowego gangu, do którego sami… należeli

Wedle ustaleń szczecińskich śledczych dwaj spośród trzech oskarżonych funkcjonariuszy (Michał G. oraz Marcin R.) zajmowali się w skarbówce zwalczaniem hazardu, a gangu „w ramach podziału zadań i obowiązków” wewnątrz grupy przestępczej informowali pozostałych jej członków o planowanych kontrolach lokali, w których urządzano nielegalne gry hazardowe na terenie województwa pomorskiego" – wyjaśniła w komunikacie prokuratura.

Ile dorabiali sobie do pensji łapówkami?

Taki mechanizm sprawnie działał, bo kontrole skarbówki okazywały się nieskuteczne. Zaraz po przekazaniu informacji, lokale były zamykane. Ile owe informacje były warte? Od trzech do ośmiu tysięcy złotych. Takie łapówki co miesiąc przyjmowali należący do gangu funkcjonariusze.

Jakie oskarżenia ciążą na trzecim urzędniku Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni? - Sebastian P., mając informację o popełnionym przestępstwie skarbowym, polegającym na podżeganiu do urządzania nielegalnych gier hazardowych", zaniechał podjęcia czynności służbowych w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego – napisano w komunikacie.

Aktem oskarżenia objęty został również Mirosław Ł., który urządzał na terenie województwa pomorskiego nielegalne gry hazardowe i przekazywał korzyści majątkowe w zamian za informacje o planowanych kontrolach lokali.

Prokuratura zajęła samochody i nieruchomości

-W toku prowadzonego śledztwa prokurator zabezpieczył na mieniu oskarżonych grożące im grzywny oraz przepadki równowartości korzyści uzyskanych z przestępstwa, poprzez zajęcie pojazdów oraz ustanowienie hipotek oraz zakazu zbywania i obciążania nieruchomości należących do oskarżonych. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi niemal 1,5 mln zł – przekazała w komunikacie prokuratura.

Trwało tosiedem lat

Proceder trwał od 2016 do kwietnia 2023 roku. W tym czasie oskarżeni funkcjonariusze publiczni przyjęli łącznie korzyści majątkowe w kwocie co najmniej 580 tysięcy zł.

Z wyjątkiem oskarżonego Mirosława Ł. pozostali oskarżeni nie byli karani sądownie. Za zarzucone przestępstwa oskarżonym grozi kara do piętnastu lat pozbawienia wolności.