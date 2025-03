Nowe mosty, wiadukty i estakady, tak wygląda czternaście kilometrów nowej zakopianki, na odcinku Rdzawka – Nowy Targ, którym od połowy wrzenia jeżdżą kierowcy.

To jednak nie koniec inwestycyjnej ofensywy. Na tej jednej z najbardziej zapchanych małopolskich dróg rusza budowa drugiego tunelu. Kolejny, podziemny przejazd będzie częścią nowego węzła drogowego.

Dzięki tunelowi będzie możliwy bezkolizyjny wyjazd z Krzyszkowic w kierunku Myślenic i przejazd do Krzyszkowic z Krakowa - wyjaśnia Kacper Michna z biura prasowego małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Dziś w obu tych przypadkach kierowcy muszą skręcać w lewo, przejeżdżając przez jedną z jezdni zakopianki- dodaje rzecznik.

Podziemny przejazd będzie miał czterdzieści trzy metry długości, dwadzieścia metrów szerokości i pięć metrów wysokości.

Tak będą drążyć drugi tunel na zakopiance

Jak powstanie nowy tunel? - Będzie budowany metodą podstropową, nie ma konieczności stosowania metod górniczych. W pierwszej kolejności betonowane są ściany, następnie będzie betonowany strop. Ziemia z przestrzeni pod stropem zostanie wybrana w dalszej kolejności. Stąd nazwa tej metody budowy tunelu. Ostatnim elementem części konstrukcyjnych podziemnego przejazdu będzie płyta denna, która zamyka obwód tunelu. Podobną technologię stosowaliśmy przy budowie tuneli na północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52- tłumaczył w rozmowie z Forsalem Kacper Michna.

Co się teraz dzieje na placu budowy?

- Do tej pory wykonaliśmy ogrom z pozoru niewidocznej pracy polegającej na usunięciu licznych kolizji z sieciami obcymi – relacjonuje w mediach społecznościowych firma Nowak-Mosty, która jest generalnym wykonawcą inwestycji. Skutecznie przebudowaliśmy kanalizację deszczową, częściowo sanitarną, gazociąg, wodociąg, sieci elektroenergetyczne i teletechniczne oraz w ramach prac hydrotechnicznych dokonaliśmy korekty potoku Krzyszkowianka.

Teraz specjaliści zajmują się pracami związanymi z pogrążaniem ścianek szczelnych na dojazdach do tunelu. Czym są ścianki szczelne? - To stalowe przesłony wykonane z brusów stalowych, zwanych grodzicami, które wbija się w grunt jedna po drugiej. Grodzice tworzą szczelną przesłonę odcinającą napływ wód gruntowych, stanowiącą jednocześnie zabezpieczenie stateczności skarp wykopu.

- Ze względu na skomplikowane warunki geotechniczne w Krzyszkowicach, ułatwiamy sobie pracę poprzez wstępne podwiercanie gruntu. Stąd na placu budowy jest zarówno głębiarka grodzic jak i wiertnica – tłumaczą fachowcy.

Sam tunel będzie budowany metodą podstropową. Nie ma konieczności stosowania metod górniczych – mówił w rozmowie z „Forsalem” Kacper Michna z biura prasowego małopolskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W pierwszej kolejności betonowane są ściany, następnie będzie betonowany strop. Ziemia z przestrzeni pod stropem zostanie wybrana w dalszej kolejności. Stąd nazwa tej metody budowy tunelu. Ostatnim elementem części konstrukcyjnych podziemnego przejazdu będzie płyta denna, która zamyka obwód tunelu. Podobną technologię stosowaliśmy przy budowie tuneli na północnej obwodnicy Krakowa w ciągu S52- tłumaczy w rozmowie z Forsalem Kacper Michna.

Znacznie bardziej skomplikowanym przedsięwzięciem było drążenie pierwszego, ponad dwukilometrowego tunelu na zakopiance, wybudowanego dwa lata pod górą Mały Luboń. Wtedy trzeba się było przebić przez naprzemianlegle ułożone warstwy skał osadowych. Specjaliści stosowali między innymi zamontowane na koparkach młoty hydrauliczne, a tam gdzie skały były wyjątkowo twarde, materiały wybuchowe.

Ile potrwa budowa drugiego tunelu pod zakopianką?

Wedle zapowiedzi Generalnej Dyrekcji, pierwsze samochody przejadą podziemną pod koniec przyszłego roku. Jeśli o chodzi o węzeł w Krzyszkowicach, którego części jest nowy tunel, to po zakończeniu inwestycji kierowcy jadący z Krakowa do Krzyszkowic będą zjeżdżać z Zakopianki w prawo, a następnie przejeżdżać pod DK7 - wyjaśnia rzecznik. - Dojadą wówczas nową drogą nieopodal agencji pocztowej do przebiegającej przez wieś drogi powiatowej, prowadzącej do Sieprawia. Tą samą trasą, tyle że w przeciwnym kierunku, będą poruszać się auta jadące z Krzyszkowic w kierunku Myślenic.