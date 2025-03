Przed laty był regularnie podwyższany. W 2011 roku rząd Donalda Tuska zdecydował o jego obniżce z kwoty ponad 6,7 tys. zł do 4 tysięcy złotych. Od tamtej pory, mimo inflacji, ani razu zasiłek pogrzebowy nie został podniesiony, choć apelowała o to branża funeralna.

Od kiedy wyższy zasiłek pogrzebowy

Teraz wreszcie ma się to zmienić, choć później niż to zapowiadano. Od stycznia 2026 zasiłek pogrzebowy zostanie podwyższony do kwoty 7 tysięcy złotych. W pierwotnej wersji miało to nastąpić z początkiem tego roku.

Nad regulacjami pracuje resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Kwota świadczenia miałaby podlegać waloryzacji, gdy skumulowana inflacja od ostatniego ustalenia wysokości zasiłku przekroczy 5 procent.

7 tysięcy złotych zasiłku pogrzebowego. Czy to wystarczy na pochówek

Pytanie, czy ta kwota jest wystarczająca. Ceny usług pogrzebowych nadal rosną. Jaki jest teraz koszt pochówku? Średnio to wydatek rzędu 8-10 tysięcy złotych, w większych miastach to nawet 15 tysięcy, podaje dziennikzachodni.pl.

Tyle kosztuje teraz trumna

Ceny trumien wahają się od 2 do 4 tysięcy złotych. Wszystko zależy od tego, z jakiego są drewna. Za przygotowanie ciała do pochówku trzeba zapłacić od 200 do 550 zł, za przechowanie zwłok w chłodni – od 100 do 200 złotych za dobę. Do tego dochodzi opłata za przewóz, koszty ceremonii i zasypanie grobu, co kosztuje od 1,6 do 2,2 tys. złotych.

Ile za mszę pogrzebowa i opłaty kościelne

W przypadku mszy pogrzebowej i opłat kościelnych trzeba doliczyć od 600 do 1,3 tys. złotych. Dodatkowe opłaty, takie jak oprawa muzyczna ceremonii, dekoracje kwiatowe czy wynajem kaplicy, mogą zwiększyć rachunek o kolejne 1000 nawet 3 tys. zł.

Najwięcej trzeba zapłacić za miejsce na cmentarzu

Osobną kwestią jest w jakim grobie zmarły jest chowany: w ziemnym czy też grobowcu z piwnicą. Jednym z największych pogrzebowych wydatków jest zakup miejsca na cmentarzu. Jak wylicza dziennikzachodni.pl, w dużych miastach cena może sięgać nawet 20 tys. zł. Na mniejszych cmentarzach koszt waha się od 3 do 7 tys. zł. Za nagrobek granitowy pojedynczy trzeba zapłacić od 6 do 8 tys. złotych, za podwójny nawet 12 tys. zł. Niektóre cmentarze oferują dzierżawę miejsca na 20 lat, co oznacza, że po tym okresie konieczna jest dodatkowa opłata za przedłużenie użytkowania grobu.

Teraz zasiłek wystarcza ledwie na połowę pogrzebu

Skoro pełny koszt pochówku w Polsce w 2025 roku może wynieść od 8 do nawet 15 tys. złotych, to obecny zasiłek pogrzebowy, który od lat wynosi 4 tys. złotych w większości przypadków pokrywa zaledwie połowę wydatków, a w dużych miastach nawet mniej niż 30 procent.

Jak to będzie wyglądać przy kwocie 7 tysięcy złotych?

Jeśli kosz pogrzebu to 8 tys. zł, zasiłek pokryje 87,5 proc. poniesionych wydatków. Przy kosztach na poziomie 15 tys. pokryje tylko 47 proc.

Zasiłek pogrzebowy po nowemu może być wyższy, ale tylko w określonych okolicznościach. Projekt nowelizacji przewiduje również wprowadzenie zasiłku celowego w wysokości 2 tys. zł. Będzie przysługiwał w sytuacji poniesienia dodatkowych¸ nieprzewidzianych kosztów związane z pogrzebem, których nie pokrywa podstawowy zasiłek pogrzebowy. W praktyce oznacza to, że w 2026 roku można będzie otrzymać nawet 9 tys. zł na pokrycie kosztów pogrzebu.