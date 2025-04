Obowiązek meldunkowy w Polsce regulują przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2022 r. poz. 1191 ze zm.). Uzupełniają go przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2411). Zgodnie z tymi regulacjami, każda osoba przebywająca na terytorium Polski ma obowiązek zgłosić miejsce swojego pobytu stałego lub czasowego (powyżej 3 miesięcy) w odpowiednim terminie, najczęściej w ciągu 30 dni od jego rozpoczęcia. Przepisy te mają na celu zapewnienie aktualnych danych w rejestrze PESEL i usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej.

Czy meldunek jest obowiązkowy w 2025 roku?

W 2025 roku obowiązek meldunkowy jest nadal aktualny. Co więcej, od wejścia w życie ustawy prawo to nigdy nie przestało obowiązywać, mimo iż wiele osób sądziło inaczej. Z czego to wynikało? Nowelizacja Kodeksu wykroczeń w 2013 roku uchyliła paragraf 1 artykułu 147, który mówił: „kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”. Sankcje za niedopełnienie obowiązku meldunkowego zostały zniesione, a przepisy stały się martwe. W 2025 roku rząd planuje jednak przywrócić kary za brak meldunku. Dla niektórych mogą być one szczególnie dotkliwe.

Na czym polega obowiązek meldunkowy?

Obowiązek meldunkowy w Polsce polega na:

zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

zgłoszeniu wyjazdu za granicę,

zgłoszeniu powrotu z wyjazdu z zagranicy.

Zameldowanie jest istotne nie tylko z punktu widzenia obowiązku prawnego, ale także dla zapewnienia sobie dostępu do różnych usług publicznych, takich jak opieka zdrowotna, edukacja czy możliwość głosowania w wyborach.

Kto ma obowiązek meldunkowy w Polsce w 2025 roku?

Obowiązek meldunkowy 2025 dotyczy obywateli polskich przebywających na terytorium Polski, a także cudzoziemców przebywających w Polsce dłużej niż 3 miesiące.​ Rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni są zobowiązani do dopełnienia obowiązku meldunkowego w imieniu osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, takich jak dzieci czy osoby ubezwłasnowolnione.

Jakie będą kary za brak meldunku w 2025 roku?

Od 2025 roku niedopełnienie obowiązku meldunkowego będzie traktowane jako wykroczenie i może skutkować:​

karą grzywny, której wysokość jest ustalana indywidualnie, przy uwzględnieniu sytuacji materialnej osoby. uchylającej się od obowiązku meldunkowego,

karą ograniczenia wolności,

karą nagany.​

Warto podkreślić, że kara grzywny może być szczególnie dotkliwa dla osób o wyższych dochodach, ponieważ jest ustalana na podstawie możliwości zarobkowych skazanego. ​

Jak sprawdzić, czy obwiązek meldunkowy jest spełniany?

Aby upewnić się, że obowiązek meldunkowy został dopełniony, można skontaktować się z urzędem gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania lub sprawdzić swoje dane meldunkowe w rejestrze PESEL, logując się za pomocą profilu zaufanego.​ W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z odpowiednim urzędem, aby uniknąć potencjalnych sankcji.

Jak się zameldować w 2025 roku?

Procedura zameldowania w 2025 roku może być przeprowadzona:​

osobiście : w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla nowego miejsca zamieszkania.​

: w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla nowego miejsca zamieszkania.​ online: poprzez platformę ePUAP, korzystając z profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego.​

W przypadku wynajmu mieszkania, do zameldowania potrzebna jest umowa najmu lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu. ​