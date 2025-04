Dodatek dopełniający to nowe świadczenie z ZUS, które ma zapewnić minimalne miesięczne wsparcie osobom z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. W związku z jego wprowadzeniem, ZUS wypłaci teraz zaległe kwoty za marzec i kwiecień. Niektóre osoby mogą otrzymać nawet kilkanaście tysięcy złotych. Artykuł przedstawia zasady przyznawania dodatku, terminy wypłat oraz procedury wnioskowania. Uzupełnieniem są informacje o nadchodzących zmianach w systemie wsparcia niesamodzielnych i rosnących potrzebach seniorów.

Dodatek uzupełniający do renty socjalnej to świadczenie przyznawane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, mające na celu podniesienie najniższych rent socjalnych do poziomu gwarantowanego przez państwo. Jest to forma wsparcia dla osób, których renta socjalna nie osiąga ustalonego progu minimalnego. Dodatek przysługuje osobom pobierającym rentę socjalną, które są:

całkowicie niezdolne do pracy oraz

niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Dodatek przysługuje również osobom, które spełniają powyższe kryteria, a do tej pory nie otrzymywały żadnego dodatkowego wsparcia.

Podstawa prawna Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o dodatku dopełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Dodatek dopełniający wynosi 2610,72 zł miesięcznie i będzie waloryzowany raz w roku. Podobnie jak renta socjalna, dodatek ten jest pomniejszany o:

składkę na ubezpieczenie zdrowotne,

zaliczkę na podatek dochodowy.

Świadczenie podlega również potrąceniom oraz egzekucji komorniczej na takich samych zasadach, jak renta socjalna. Dodatek może zostać obniżony lub zawieszony, jeśli osoba uprawniona podejmie pracę lub działalność gospodarczą i osiągnie określony dochód.

Co ważne, łączna wysokość renty i dodatku dopełniającego nie może przekroczyć 5342,88 zł, czyli trzykrotności najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Nawet jeśli dodatek zostanie pomniejszony, minimalna wypłata nie będzie niższa niż 178,10 zł. W przypadku osób, które w okresie wyrównania otrzymywały już inne świadczenie uzupełniające, kwota dodatku zostanie odpowiednio zmniejszona o wcześniej wypłacone środki.

Wyrównanie do 12,8 tys. zł. Kiedy ZUS wypłaci zaległe pieniądze?

Dodatek dopełniający będzie wypłacany razem z rentą socjalną, zgodnie z jej harmonogramem. Pierwsze przelewy ruszą w maju 2025 r. Jeśli otrzymamy dodatek automatycznie (bez wniosku), przysługuje nam również wyrównanie od 1 stycznia 2025 r. Jeżeli orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji uzyskamy po 1 stycznia 2025, dodatek będzie przyznany od miesiąca spełnienia warunków – najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku.

Dla wielu osób oznacza to realny zastrzyk finansowy:

do 2610,72 zł za dwa miesiące (marzec i kwiecień) w przypadku minimalnego dodatku,

za dwa miesiące (marzec i kwiecień) w przypadku minimalnego dodatku, nawet do 12 800 zł – dla osób z niskimi świadczeniami podstawowymi i długim okresem oczekiwania na decyzję - w tym przypadku osoby otrzymają 2 razy po 2520 zł brutto (za styczeń i luty 2025) oraz 3 razy po 2610,72 zł (za marzec, kwiecień i maj 2025).

ZUS deklaruje, że przelewy będą realizowane sukcesywnie, w terminach wypłat dotychczasowych świadczeń emerytalno-rentowych.

Proces ubiegania się o dodatek dopełniający nie należy do skomplikowanych, ale wymaga zgromadzenia kilku dokumentów i spełnienia określonych warunków formalnych. Poniżej przedstawiamy instrukcję.

Aby otrzymać dodatek dopełniający, należy:

Udać się do lekarza orzecznika ZUS w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji,

w celu uzyskania zaświadczenia potwierdzającego całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, Wypełnić wniosek ZUS ESUN (dostępny online lub w placówkach ZUS),

Złożyć dokumenty osobiście, za pośrednictwem PUE ZUS lub drogą pocztową.

ZUS ma obowiązek rozpatrzenia wniosku w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego zestawu dokumentów. Decyzja zostanie przesłana listownie lub udostępniona na platformie PUE.

Ważne Osoby, które na 1 stycznia 2025 r. mają przyznaną rentę socjalną, są całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji, otrzymają dodatek dopełniający automatycznie. Nie muszą składać w tym celu wniosku.

Dodatek dopełniający jest świadczeniem niezależnym od innych form wsparcia i nie wpływa negatywnie na prawo do:

dodatku pielęgnacyjnego,

13. i 14. emerytury,

pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych,

świadczeń rodzinnych.

Wypłata dodatku nie powoduje też konieczności ponownej weryfikacji sytuacji dochodowej, a sam dodatek nie jest opodatkowany.

Wielu świadczeniobiorców pobiera równolegle świadczenie 500+ dla osób niesamodzielnych. Dodatek dopełniający nie wyklucza tego świadczenia, jednak łączna wysokość wszystkich wypłat nie może przekroczyć ustawowego progu 1780,96 zł. ZUS automatycznie analizuje każdą sytuację i dopasowuje wysokość przyznanych świadczeń. W razie potrzeby kontaktuje się z wnioskodawcą celem wyjaśnienia lub uzupełnienia danych.

Zmiany w systemie wsparcia niesamodzielnych: co dalej po dodatku?

Dodatek dopełniający to pierwszy krok do kompleksowej reformy wsparcia osób niesamodzielnych. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad ustawą o pomocy długoterminowej oraz nowelizacją przepisów o orzecznictwie.

Zmiany mają objąć:

ujednolicenie orzecznictwa w ZUS i MOPS ,

, uproszczony formularz wniosku o pomoc,

wniosku o pomoc, wspólną bazę danych świadczeniobiorców.

Nowe przepisy mają wejść w życie nie wcześniej niż w połowie 2026 roku, a ich celem jest lepsze dopasowanie wsparcia do potrzeb starzejącego się społeczeństwa.

Rosnące potrzeby seniorów: dane GUS i prognozy ZUS

Liczba osób w wieku 75+ wzrosła w Polsce o 28% w ciągu ostatnich 10 lat – podaje GUS. To oznacza rosnące zapotrzebowanie na świadczenia związane z opieką i wsparciem codziennego funkcjonowania. Z danych ZUS wynika, że już dziś ponad 1,2 mln emerytów kwalifikuje się jako osoby częściowo lub całkowicie niesamodzielne. Prognozy wskazują, że do 2030 roku ta liczba może przekroczyć 1,5 mln.

Osoby niepewne, czy spełniają kryteria przyznania dodatku, mogą skorzystać z kalkulatora dostępnego na stronie ZUS. Wystarczy wprowadzić dane dotyczące dochodu brutto oraz posiadanych orzeczeń. Można też zasięgnąć porady u doradców emerytalnych ZUS, którzy pomagają w wypełnieniu wniosku i kompletowaniu dokumentacji.