Wczasy pod gruszą 2025 – ile dni urlopu trzeba wykorzystać?

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest wykorzystanie co najmniej 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego. Liczy się nieprzerwany okres, więc wliczają się w to także weekendy.

Dla kogo dofinansowanie do wypoczynku?

Z wczasów pod gruszą w 2025 roku mogą skorzystać wszyscy pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jeśli ich zakład pracy posiada Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Trzeba wiedzieć, że ZFŚS jest tworzony w przedsiębiorstwach zatrudniających co najmniej 50 pracowników. Kluczowym kryterium przyznania świadczenia jest jednak dochód pracownika. Nie ma znaczenia:

czy pracownik jest zatrudniony na pełny czy niepełny etat,

jak długi ma staż pracy,

jakie zajmuje stanowisko.

Liczy się wyłącznie fakt, że zatrudnienie odbywa się na podstawie umowy o pracę, a pracodawca utworzył ZFŚS. Nie ma znaczenia też miejsce wypoczynku – dofinansowanie może być przyznane nawet wtedy, gdy ktoś planuje spędzić urlop w domu.

Ile trzeba przepracować, żeby dostać wczasy pod gruszą?

Jak już wspomnieliśmy, nie ma odgórnego wymogu przepracowania konkretnej liczby miesięcy. Warunkiem jest spełnienie zasad określonych w regulaminie ZFŚS – przede wszystkim wykorzystanie odpowiednio długiego urlopu wypoczynkowego. Pracodawca może też ustalać dodatkowe warunki w swoim wewnętrznym regulaminie.

Wczasy pod gruszą 2025 – kwoty

Wysokość świadczenia zależy od sytuacji życiowej i dochodowej pracownika. Ustawa nie narzuca konkretnej kwoty, ale określa górne limity, które w 2025 roku wynoszą:

Dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach pracy:

na pełny etat - 2723,40 zł ,

, na 3/4 etatu - 2042,55 zł.

Dla pracowników zatrudnionych w szczególnie uciążliwych warunkach pracy na pełny etat - 3631,20 zł.

W praktyce pracodawcy najczęściej wypłacają kwoty do 1000 zł – ponieważ do tej wysokości świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego i składek ZUS.

Jak złożyć wniosek o wczasy pod gruszą 2025?

Aby otrzymać świadczenie, należy:

Sprawdzić, czy pracodawca utworzył ZFŚS .

. Wykorzystać minimum 14 dni kalendarzowego urlopu wypoczynkowego.

kalendarzowego urlopu wypoczynkowego. Złożyć wniosek o dofinansowanie – zwykle na druku wewnętrznym firmy.

– zwykle na druku wewnętrznym firmy. Dołączyć oświadczenie o sytuacji rodzinnej i majątkowej – to na tej podstawie ustalana jest wysokość świadczenia.

Wczasy pod gruszą to realne wsparcie finansowe, które może pomóc w pokryciu kosztów wypoczynku – również wtedy, gdy nigdzie nie wyjeżdżasz. Dla pracodawców to zaś narzędzie budowania pozytywnego wizerunku i zwiększania motywacji zespołu. W 2025 roku to nadal aktualne, praktyczne i korzystne rozwiązanie.