ZUS wypłaca ponad 2500 zł miesięcznie. Komu? Jakie warunki trzeba spełnić?

ZUS odgrywa znaczącą rolę w życiu wielu Polaków, ponieważ wypłaca szereg świadczeń – zarówno długoterminowych, jak emerytury, jak i tych o charakterze czasowym. Ich celem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w trudnych życiowych sytuacjach. Świadczenia wypłacane przez ZUS stanowią formę pomocy finansowej dla osób, które utraciły zdolność do pracy z powodu wieku, stanu zdrowia, wypadku lub śmierci bliskiej osoby. Mają one na celu zagwarantowanie stabilności finansowej oraz ochrony socjalnej ubezpieczonym i ich rodzinom.

Reklama

Świadczenia wypłacane przez ZUS

Większość świadczeń wypłacanych przez ZUS jest dostępna przede wszystkim dla osób, które wcześniej podlegały ubezpieczeniom społecznym, co oznacza, że opłacano za nie składki. Dotyczy to szerokiej grupy, obejmującej pracowników, przedsiębiorców, osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia, a także bezrobotnych czy opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Istnieją jednak świadczenia, takie jak zasiłek rodzinny czy świadczenia pielęgnacyjne, z których mogą skorzystać również osoby nieobjęte ubezpieczeniem składkowym, o ile znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia szereg kluczowych świadczeń, takich jak emerytury, renty, a także zasiłki: chorobowy, macierzyński, ojcowski i pogrzebowy. Udziela również świadczeń rehabilitacyjnych. Warto jednak wiedzieć, że katalog świadczeń ZUS nie ogranicza się do tych powszechnie znanych. Istnieje jeszcze jedno świadczenie, z którego Polacy mogą skorzystać w specyficznych, mniej oczywistych momentach życiowych.

Renta rodzinna z ZUS dla uprawnionych

W ofercie świadczeń ZUS znajduje się szczególny rodzaj wsparcia, o którym rzadko myślimy na co dzień, ponieważ przysługuje tylko w określonych okolicznościach – po śmierci osoby, która miała prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki do ich uzyskania. Jest to renta rodzinna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego członkom rodziny, którzy utracili główne źródło utrzymania. Prawo do renty rodzinnej może przysługiwać kilku grupom spokrewnionych ze zmarłym, pod warunkiem spełnienia konkretnych wymogów:

Dzieci (własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie) – zasadniczo do 16. roku życia lub do 25. roku życia w przypadku kontynuowania nauki. Bez ograniczeń wiekowych, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed osiągnięciem 16. lub 25. roku życia (jeśli uczyły się w tym czasie).

Małżonek/Małżonka – jeśli ukończył/a 50 lat lub jest niezdolny/a do pracy, wychowuje uprawnione do renty dzieci, spełnia te warunki w ciągu 5 lat od śmierci współmałżonka lub zakończenia opieki nad dzieckiem, a także jeśli przysługujące jej/jemu inne świadczenie (np. własna emerytura) nie jest wyższe od renty rodzinnej.

Rodzice – jeśli byli na utrzymaniu zmarłego, ukończyli 50 lat lub są niezdolni do pracy, a dodatkowo nie posiadają własnych środków utrzymania.

Ile wynosi renta rodzinna w 2025 roku?

W 2025 roku minimalna kwota renty rodzinnej wynosi 1878,91 zł brutto. Ostateczna wysokość świadczenia jest uzależniona od świadczenia, które przysługiwało zmarłemu, oraz od liczby osób uprawnionych do renty. Jedna osoba uprawniona otrzymuje 85 proc. świadczenia zmarłego, dwie osoby uprawnione – 90 proc., natomiast trzy lub więcej osób uprawnionych – 95 proc. świadczenia zmarłego. Przyznana kwota jest następnie dzielona równo między wszystkich uprawnionych.

Należy jednak pamiętać, że oprócz samej renty rodzinnej istnieje możliwość uzyskania dodatkowego świadczenia. Ten dodatek nie przysługuje automatycznie każdemu, kto pobiera rentę rodzinną, a jedynie wybranej grupie uprawnionych.

Osoby uprawnione do renty rodzinnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) mogą liczyć nie tylko na samo świadczenie podstawowe. W pewnych okolicznościach, w celu zapewnienia większego wsparcia finansowego w szczególnie trudnych położeniu, przysługuje im również dodatek dla sierot zupełnych.

Dodatek ten jest przeznaczony dla beneficjentów renty rodzinnej po zmarłym rodzicu, którzy nie mają już obojga rodziców – co oznacza, że zarówno matka, jak i ojciec nie żyją, lub w sytuacji, gdy matka zmarła, a ojciec jest nieznany. Prawo przewiduje tę dodatkową formę pomocy, uwzględniając osobistą tragedię utraty obojga rodziców. Warto podkreślić, że dodatek jest wypłacany nawet wtedy, gdy sierota zupełna wychowuje się w ramach rodziny zastępczej.

Kwota dodatku dla sierot zupełnych nie jest jednorazowo ustalona – podlega ona corocznej waloryzacji, podobnie jak inne świadczenia emerytalno-rentowe. Od 1 marca 2025 roku wysokość tego świadczenia wynosi 654,48 zł miesięcznie. Istotną zasadą jest, że w przypadku, gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej niż jedna osoba spełniająca warunki do otrzymania dodatku dla sierot zupełnych, każda z tych osób otrzymuje dodatek w pełnej wysokości, a kwota nie jest dzielona proporcjonalnie.

Aby uzyskać to świadczenie, należy złożyć wniosek w ZUS (na formularzu ERRD). Konieczne jest dołączenie dokumentów potwierdzających, że oboje rodzice wnioskodawcy nie żyją. W sytuacji, gdy tożsamość ojca jest nieznana, wystarczające będzie przedstawienie aktu zgonu matki oraz aktu urodzenia dziecka, w którym brak danych o ojcu.

Renta rodzinna z ZUS może przysługiwać również owdowiałemu małżonkowi zmarłego, a w przypadku dodatku dla sierot zupełnych zasady są inne

Dodatek ten, choć faktycznie może być przyznany osobie uprawnionej do renty rodzinnej niezależnie od jej wieku (pod pewnymi warunkami, np. jeśli stała się niezdolna do pracy we wskazanym wieku), nie oznacza automatycznie prawa do niego dla wdów czy wdowców pobierających rentę rodzinną po swoim zmarłym mężu, czy żonie.

Jak wyjaśnia Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim, prawo do dodatku mają osoby, które są uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu i spełniają określone kryteria, takie jak np. całkowita niezdolność do pracy powstała przed 16. rokiem życia lub w trakcie nauki przed 25. rokiem życia. Jest to znacząca różnica wynikająca z przepisów, która bywa zaskakująca. Dodatek nie stanowi samodzielnego świadczenia, lecz jest powiązany wyłącznie z rentą rodzinną przysługującą osobie będącej sierotą zupełną.