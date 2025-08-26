Emerytura górnicza 2025. Taką emeryturę pobierają górnicy. Takiej kwoty można pozazdrościć

Emerytura górnicza jest specjalnym świadczeniem przyznawanym osobom, które wykonywały ciężką pracę pod ziemią przez wiele lat. Ze względu na wyjątkowo trudne warunki pracy w górnictwie, polskie prawo przewiduje szereg przywilejów dla tych pracowników.

Dla kogo emerytura górnicza?

Prawo do emerytury górniczej przysługuje mężczyznom, którzy ukończyli 55. rok życia i posiadają co najmniej 25-letni staż pracy, w tym 5-letni staż pracy pod ziemią w pełnym wymiarze czasu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać emeryturę górniczą?

Prawo do emerytury górniczej jest uzależnione od stażu pracy w górnictwie, przy czym kryteria nabycia tego prawa różnią się w zależności od rocznika urodzenia. Osobną regulację mają osoby urodzone przed 1949 rokiem oraz te, które przyszły na świat po 1948, ale przed 1969 rokiem. Obecnie większość emerytów górniczych pochodzi właśnie z tej drugiej grupy.

W 2024 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizował wypłatę 183 tysięcy emerytur górniczych miesięcznie. Aby nabyć prawo do tego świadczenia, górnicy muszą spełnić szereg ściśle określonych warunków. Przede wszystkim, konieczne jest ukończenie 55. roku życia oraz posiadanie co najmniej 25-letniego stażu pracy w górnictwie (dla kobiet wymagane jest 20 lat). Dodatkowym warunkiem jest posiadanie minimum 5-letniego stażu pracy pod ziemią w pełnym wymiarze czasu.

Zdaniem profesora Tomasza Lasockiego z Politechniki Warszawskiej, eksperta w zakresie ubezpieczeń, wysokość emerytur górniczych kształtowana jest na podstawie korzystniejszych regulacji prawnych, które obowiązywały w przeszłości. Co więcej, beneficjentami tych świadczeń są głównie mężczyźni o stosunkowo wysokich zarobkach w okresie aktywności zawodowej.

Ile wynosi emerytura górnicza?

Badania przeprowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych jednoznacznie wskazują, że górnicy korzystają z najwyższych świadczeń emerytalnych. Ich średnia emerytura jest prawie dwukrotnie wyższa od średniej krajowej, osiągając poziom 6997,21 zł.

Emerytura górnicza - podsumowanie najważniejszych informacji

Emerytura górnicza to specjalne świadczenie przysługujące górnikom oraz osobom wykonującym pracę równorzędną, które spełniają określone warunki dotyczące wieku i stażu pracy. W Polsce istnieje kilka grup uprawnionych do emerytury górniczej, zróżnicowanych m.in. ze względu na datę urodzenia.

Warunki uzyskania emerytury górniczej:

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które ukończyły 55 lat i mają okres pracy górniczej oraz równorzędnej minimum 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat pracy górniczej pod ziemią.

Osoby, które ukończyły 50 lat, a ich łączny okres pracy górniczej i równorzędnej wynosi co najmniej 20 lat (kobiety) i 25 lat (mężczyźni), w tym minimum 15 lat pracy górniczej pod ziemią.

Osoby, które mogą ubiegać się o emeryturę bez względu na wiek, jeśli ich staż pracy górniczej wykonywanej pod ziemią w pełnym wymiarze przekracza 25 lat.

Praca górnicza obejmuje różne stanowiska, w szczególności pracę pod ziemią w kopalniach węgla i rud, drążenie szybów, pracę w przedsiębiorstwach montażowych czy zakładach naprawczych związanych z górnictwem.

Wysokość emerytury górniczej: Średnia emerytura górnicza w Polsce, według nowszych danych z pierwszej połowy 2024 roku, to około 6,997,21 zł brutto.

Emerytury górnicze są wyższe niż przeciętne świadczenia w innych branżach, co wynika z wyższych zarobków oraz możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę z uwagi na trudne warunki pracy. Okresy pracy pod ziemią są przeliczane korzystniej - 1 rok pracy górniczej pod ziemią liczy się jak 1,5 roku okresu składkowego.

Górnicy mogą także korzystać z emerytury pomostowej, jeśli spełniają dodatkowe warunki dotyczące szczególnych warunków pracy. W skrócie, emerytura górnicza jest dostępna wcześniej niż standardowa emerytura i wymaga określonego stażu pracy w branży górniczej, szczególnie pod ziemią, a jej wysokość jest zwykle wyższa niż przeciętne emerytury ze względu na specyfikę zawodu i przepisy prawne

Podstawy prawne: Emerytury górnicze regulują m.in. przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (art. 50a-50e) oraz ustawy o emeryturach pomostowych.