Seniorzy 75+ dostaną dodatkowe 2150 zł. Od kiedy można składać wnioski o bon senioralny?

Nowy program bon senioralny ma na celu wsparcie seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia oraz ich pracujących rodzin, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki. To świadczenie pozwoli na sfinansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby starszej, co ma na celu ograniczenie kierowania seniorów do placówek całodobowych.

Reklama

Co to jest bon senioralny?

Bon senioralny to świadczenie, które nie będzie wypłacane w gotówce. Pieniądze są przeznaczone na pokrycie kosztów usług wsparcia, takich jak:

pomoc w codziennych czynnościach (np. przygotowywanie posiłków, zakupy, sprzątanie),

podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna,

asystowanie przy wizytach lekarskich,

pomoc w utrzymywaniu kontaktów z otoczeniem, co ma przeciwdziałać izolacji społecznej.

Kwota bonu senioralnego

Maksymalna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł brutto, co odpowiada 50 godzinom usług wsparcia miesięcznie. Dokładna wartość przyznanego bonu będzie jednak zależała od indywidualnej oceny potrzeb seniora, którą przeprowadzi gmina.

Kto może otrzymać bon senioralny?

Bon senioralny jest przeznaczony dla seniorów po 75. roku życia oraz ich pracujących bliskich, którzy nie mogą zapewnić im opieki. Aby otrzymać świadczenie, trzeba spełnić określone kryteria dochodowe:

Dochód seniora nie może przekraczać 5000 zł brutto miesięcznie.

W przypadku członka rodziny ubiegającego się o świadczenie, kryterium zależy od rodzaju gospodarstwa domowego: dwukrotność minimalnego wynagrodzenia w gospodarstwie jednoosobowym i trzykrotność w wieloosobowym.

Składanie wniosków o bon senioralny

Wnioski o bon senioralny będzie można składać najwcześniej na początku 2026 roku w urzędzie gminy lub ośrodku pomocy społecznej. Wraz z wnioskiem trzeba będzie przedstawić dokumenty potwierdzające dochód oraz stan zdrowia seniora. Decyzja o przyznaniu bonu senioralnego będzie wydawana na okres 12 miesięcy. Gmina będzie mogła samodzielnie świadczyć usługi w ramach programu lub zlecić ich realizację innym podmiotom, takim jak organizacje pozarządowe czy firmy prywatne.

Bon senioralny - podsumowanie najważniejszych informacji

Bon senioralny to planowane świadczenie, które ma wejść w życie w Polsce od 1 stycznia 2026 roku. Głównym celem tego programu jest wsparcie rodzin, które są aktywne zawodowo, w opiece nad starszymi osobami oraz umożliwienie seniorom jak najdłuższego pozostania w ich własnym domu. Bon nie będzie wypłacany w gotówce, lecz będzie świadczeniem celowym, przeznaczonym na sfinansowanie usług opiekuńczych dla seniora. Maksymalna wartość bonu ma wynosić 2150 zł miesięcznie, co odpowiada około 50 godzinom opieki.

Aby skorzystać z bonu, muszą zostać spełnione określone warunki. Senior, który ma otrzymać wsparcie, musi mieć ukończone 75 lat, posiadać emeryturę lub rentę, a jego dochody nie mogą przekraczać określonego kryterium. Wniosek o bon składa aktywnie zawodowy zstępny seniora (dziecko, wnuk, prawnuk), który również musi spełniać kryterium dochodowe. Usługi w ramach bonu mają obejmować pomoc w codziennych czynnościach, takich jak sprzątanie czy zakupy, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną oraz wsparcie w utrzymywaniu kontaktów społecznych. Ważne jest, że usług nie może świadczyć członek rodziny seniora, a osoba zatrudniona do opieki musi przejść specjalne szkolenie. Za organizację programu będą odpowiadały gminy, które mogą świadczyć usługi samodzielnie lub zlecać je innym podmiotom. Bon senioralny nie będzie przysługiwał, jeśli senior mieszka z osobami, które są w stanie zapewnić mu opiekę.