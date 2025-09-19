- Bon ciepłowniczy 2025/2026 pewny
- Dofinansowanie do ogrzewania w bloku 2025 - dla kogo?
- Co jeśli dochód lekko przekracza próg kryterium?
- Ile wynosi dopłata do ogrzewania w 2025 i 2026 roku?
- Kiedy i gdzie składać wniosek o bon ciepłowniczy 2025 i 2026?
- Co należy przygotować do wniosku?
- Czy najemcy mieszkań w blokach dostaną bon?
- Czy trzeba mieć indywidualny licznik żeby dostać bon?
- Bon ciepłowniczy 2025 - najnowsze informacje
Bon ciepłowniczy 2025/2026 pewny
12 września 2025 parlament przyjął ustawę o bonie ciepłowniczym, czyli rozwiązaniu dla gospodarstw domowych korzystających z ciepła systemowego. Dotyczy to przede wszystkim mieszkań w blokach. Ustawa czeka już tylko na podpis Prezydenta i publikację w Dz.U. Ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Już wiadomo kiedy i gdzie składać wnioski.
Dofinansowanie do ogrzewania w bloku 2025 - dla kogo?
Bon przysługuje gospodarstwom domowym korzystającym z ciepła systemowego (sieciowego) i płacącym za ciepło ponad 170 zł/GJ netto. To obejmuje typowe mieszkania w blokach z miejskim czy zakładowym ciepłem. Dodatkowo obowiązują kryterium dochodowe:
- do 3272,69 zł netto miesięcznie – gospodarstwo jednoosobowe,
- do 2454,52 zł netto na osobę – gospodarstwo wieloosobowe.
Co jeśli dochód lekko przekracza próg kryterium?
Działa zasada „złotówka za złotówkę” – bon nie przepada, lecz jest niższy. Po lekkim przekroczeniu progu bon będzie pomniejszany o kwotę przekroczenia. Minimalna wypłata wyniesie 20 zł.
Ile wynosi dopłata do ogrzewania w 2025 i 2026 roku?
Wysokość wsparcia zależy od ceny ciepła (netto/GJ) po 1 lipca 2025 roku.
Dopłaty za II półrocze 2025 roku wyniosą:
- 500 zł, gdy cena wynosi od 170 do 200 zł/GJ,
- 1000 zł, gdy cena wynosi od 200 do 230 zł/GJ,
- 1750 zł, gdy cena wynosi powyżej 230 zł/GJ.
W roku 2026 będą obowiązywać analogiczne progi, ale wysokość dopłat będzie wyższa. Odpowiednio 1000 / 2000 / 3500 zł
Kiedy i gdzie składać wniosek o bon ciepłowniczy 2025 i 2026?
- Wnioski za II półrocze 2025 roku będzie można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku.
- Za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2026 - od 1 lipca do 31 sierpnia 2026.
Wniosek składać należy do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla miejsca zamieszkania – w urzędzie albo przez ePUAP. Wzór wniosku ma być udostępniony zaraz po ogłoszeniu ustawy.
Co należy przygotować do wniosku?
- Dane osobowe/PESEL oraz numer konta do wypłaty.
- Oświadczenie o dochodach - zgodnie z ustawą netto.
- Informację o cenie ciepła (zł/GJ) z rozliczeń dostawcy lub ze wspólnoty/spółdzielni, gdyż to od niej zależy próg dopłaty.
Czy najemcy mieszkań w blokach dostaną bon?
Tak, jeśli gospodarstwo domowe spełnia kryteria i korzysta z ciepła systemowego, czyli wspólnota/spółdzielnia rozlicza ciepło od dostawcy.
Czy trzeba mieć indywidualny licznik żeby dostać bon?
Nie – liczy się fakt, że budynek jest ogrzewany ciepłem systemowym i jaka jest cena GJ w rozliczeniach po 1 lipca 2025 roku.
Bon ciepłowniczy 2025 - najnowsze informacje
Sejm uchwalił ustawę 12 września 2025 roku. Senat przyjął ją bez poprawek. Ustawa teraz czeka na podpis Prezydenta i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Wejście w życie – dzień po ogłoszeniu.