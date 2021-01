"Komponując program gospodarczy, dążyliśmy do tego, by stał się dla polskich przedsiębiorców impulsem do realizacji aspiracji eksportowych. Ofertę współpracy kierujemy zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji. Wydaje się, że w nadchodzącym roku nie będzie lepszego kontekstu do promocji biznesu na rynkach arabskich. Expo 2020 w Dubaju staje się parasolem dla wielu inicjatyw - od dyplomatycznych, przez gospodarcze, naukowe, aż po kulturalne. Na wszystkich tych płaszczyznach budujemy wielobarwny przekaz o naszym kraju, który będziemy prezentować w Pawilonie Polski oraz podczas wielu wydarzeń, które zaplanowaliśmy na pół roku Wystawy. Ich zwieńczeniem będzie Dzień Polski oraz Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie (6-7 grudnia 2021 r.)" - powiedział komisarz generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju Adrian Malinowski, cytowany w komunikacie.

Program gospodarczy to element polskich przygotowań do Expo 2020 w Dubaju i jego głównym celem jest promocja gospodarcza polskich firm oraz wsparcie w nawiązaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych z partnerami na Bliskim Wschodzie, podano również.

"Propozycja wsparcia jest kierowana w szczególności do branż, które zostały zidentyfikowane jako branże o największym potencjale eksportowym na rynki Bliskiego Wschodu, tj. sprzęt medyczny, kosmetyki, 'Moda Polska' (odzież, obuwie, galanteria, sektor jubilerski), IT/ICT, gamedev, meble, biotechnologia i farmaceutyki, usługi prozdrowotne, polskie specjalności żywnościowe, branża budowlana, jachty i łodzie rekreacyjne, zielone technologie, turystyka, mobilność i elektromobilność" - czytamy dalej.

Oferta dla przedsiębiorców została przygotowana we współpracy z wieloma instytucjami, m.in. Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii, Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a także urzędami marszałkowskimi.

Reklama

Jak podała Agencja, inicjatywa "Go to Brand Expo 2020" daje przedsiębiorcom możliwość uzyskania wsparcia finansowego na promocję marek produktowych, m.in. podczas Wystawy Światowej Expo 2020 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 50 mln zł. Ogłoszenie konkursu już 27 stycznia 2021 r. Wnioski będą przyjmowane od 26 lutego do 29 marca 2021 roku.

W rozmowie z ISBnews w październiku ub.r. komisarz generalny Sekcji Polskiej Wystawy Światowej Expo 2020 w Dubaju podkreślił, że - pomimo pandemii - zainteresowanie wydarzeniem jest duże zarówno ze strony potencjalnych gości, jak i wystawców, a swoją ofertę na Wystawie chce prezentować kilkaset polskich firm, zaś Pawilon Polski powinien przyciągnąć nawet 10% całkowitej liczby spodziewanych gości, czyli 1,8 mln.

Expo 2020 w Dubaju ze względu na pandemię koronawirusa zostało przełożone o rok i potrwa od 1 października 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Dzień Polski na Wystawie Światowej Expo 2020 w Dubaju został zaplanowany na 7 grudnia 2021 roku. Jego obchodom towarzyszyć będzie Forum Gospodarcze Polska-Zjednoczone Emiraty Arabskie, które - jak podkreślają organizatorzy - wielu polskim przedsiębiorcom otworzy drzwi do realnej współpracy z partnerami z całej Zatoki Perskiej. W programie wydarzenia zaplanowano m.in. podpisanie umów dwustronnych, panele biznesowe, sesje biznesowe b2b.

Wystawy Expo należą do największych imprez promocyjnych o zasięgu globalnym. Tematyka wystaw Expo związana jest ze wspólnym poszukiwaniem rozwiązań problemów globalnych. Dotychczas Polska uczestniczyła w Expo w Mediolanie (2015) oraz w Expo w Astanie (2017). W Expo 2020 weźmie ponad 200 państw i organizacji. Organizatorzy szacują, że Wystawę w Dubaju odwiedzi 18 milionów gości, którzy złożą 25 mln wizyt. Udział Polski w Expo 2020 w Dubaju będzie unikalnym kontekstem promocyjnym dla polskich przedsiębiorców, zmagających się z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19.