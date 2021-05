Podczas konferencji prasowej poświęconej konsultacjom z przedsiębiorcami Polskiego Ładu Gowin był pytany o to, od kiedy mogą zniknąć umowy cywilnoprawne.

Wicepremier wyjaśnił, że umowy cywilnoprawne nie będą zlikwidowane, natomiast zlikwidowana będzie, prawdopodobnie od 1 stycznia przyszłego roku, różnica w oskładkowaniu umów zleceń i umów o pracę. "Takie jest jednoznaczne stanowisko KE, formułowane także podczas negocjacji Krajowego Planu Odbudowy. Także część organizacji pracodawców uważa, że tego typu wyrównanie składek społecznych w przypadku umów zleceń jest niezbędne, bo zapobiega to sytuacjom, jakie wiele osób dotkliwie odczuło w czasie pandemii, a ponadto prowadzi do wyrównania szans, jeśli chodzi o konkurencję na rynku" - stwierdził szef MRPiT.

Jednocześnie zapowiedział, że umowy o dzieło pozostaną w takim kształcie jak obecnie. "Uważam, że szczególny charakter pracy twórczej uzasadnia pozostawienie tej formy umów. Czym innym są umowy zlecenia, które będą w pełni oskładkowane. Podczas dyskusji nad dodatkowym opodatkowaniem umów o dzieło prezentowałem jednoznaczne stanowisko, że jest to bezzasadne" - powiedział.

Odnosząc się do zaproponowanej w Polskim Ładzie likwidacji ulgi od składki zdrowotnej, minister oświadczył, że jego ugrupowanie przyjęło do wiadomości tę propozycję koalicjantów, ale od początku uzgodniło, że będą towarzyszyć temu ulgi dla klasy średniej. "Jestem przekonany, że to uzgodnienie będzie uszanowane przez wszystkich" - dodał.

Dopytywany, jak ma wyglądać mechanizm, który po likwidacji odpisu składki zdrowotnej ma uchronić przed wzrostem obciążeń osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze, Gowin odparł, że na razie jest za wcześnie, żeby o tym mówić. "Przedstawiłem propozycje p. premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Analizowaliśmy je w ubiegłym tygodniu bardzo szczegółowo. Umówiliśmy się na dalsze prace po szczegółowych analizach, które ma przygotować Ministerstwo Finansów, jeżeli chodzi o koszty poszczególnych propozycji" - mówił.

Poinformował, że Porozumienie przedstawiło osiem alternatywnych rozwiązań i że w tym tygodniu przedstawi te rozwiązania partnerom społecznym: organizacjom przedsiębiorców, i jeśli uda się w tym tygodniu zorganizować posiedzenie Rady Dialogu Społecznego, także organizacjom związkowym.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.