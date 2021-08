"Codziennie słyszymy o dramatycznych wypadkach, które powodowane są przez piratów drogowych. Będziemy niezwykle stanowczo podchodzić do tego typu akcji, dlatego rząd przyjął nowelizację prawa o ruchu drogowym, w której zachowanie bandytów za kierownicą będzie karane bardziej surowo" - napisał szef rządu na swoim profilu na Facebooku.

Jak zaznaczył, "wprowadziliśmy zasady dotyczące podniesienia mandatów, ale także konieczność zapłacenia renty dla dzieci lub rodziny osoby, którą pirat drogowy zabił swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem na drodze".

"Przewidujemy również: wyższe kary dla prowadzących po alkoholu, większą ilość punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego - kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, a grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego wyniesie co najmniej 1,5 tys. złotych" - poinformował.

Premier zapowiedział, że wpływy z tego tytułu mają być wykorzystane na inwestycje drogowe. "Zakładamy, że pieniądze z mandatów drogowych trafią na budowę dróg" - poinformował. Wszystkie tego rodzaju działania mają służyć temu, żeby ruch drogowy był bezpieczniejszy" - stwierdził. Szef rządu podkreślił, że "na drodze nie mijamy tylko samochodów - mijamy ludzi, którzy są w tych samochodach".

Zwrócił także uwagę na znaczenie rozwijania przez jego rząd bezpiecznej infrastruktury. "Ponadto przyjęliśmy i rozwijamy w ogromnym tempie Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej. To tysiące różnego rodzaju zadań w Polsce - przejścia dla pieszych, sygnalizatory, ronda, kładki. Inwestycje te zwiększą bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, ale ważne jest też, by Polska Policja skutecznie ścigała, łapała i karała sprawców wypadków" - napisał Mateusz Morawiecki. Do wpisu na Facebooku dołączył zdjęcia z poniedziałkowej konferencji prasowej, w której uczestniczył z szefem KGP gen. insp. Jarosławem Szymczykiem.

W środę rząd w trybie obiegowym przyjął projekt noweli Prawa o ruchu drogowym, który zakłada m.in. powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i rodzajem popełnianych wykroczeń. Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po dwóch latach od dnia zapłaty grzywny. W przypadku wykroczeń drogowych maksymalna wysokość grzywny wzrośnie z 5 tys. do 30 tys. zł. Do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł, zwiększy się także wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym.(PAP)

Autorzy: Mieczysław Rudy