To właśnie dzięki środkom z UE i możliwości zaciągania kredytów spółka wreszcie może wystartować w wielkim programem wymiany taboru. To konieczne, bo średnia wieku dużej części pojazdów zbliża się do 30 lat. Polregio zapowiada, że wartość programu inwestycyjnego na najbliższe lata sięgnie 7 mld zł, które zostaną przeznaczone na zakup lub modernizację 200 pociagów, a także na przebudowę punktów utrzymania taboru.

Dyskutanci zwrócili jednak też uwagę, że wymagania unijnego IV pakietu kolejowego najpóźniej w 2030 r. wymuszą na samorządach ogłaszanie przetargów na przewozy. Już teraz kontraktowanie usługi przewozowej musi odbywać się w formule przetargu. To zaś oznacza, że przewoźnicy, w tym także Polregio, muszą się dobrze przygotować do zmierzenia się konkurencją. – Na nasz rynek na pewno agresywnie będą chcieli wejść zagraniczni przewoźnicy – zarówno prywatni, jak i państwowi. Na pewno nasze spółki przewozowe muszą być bardzo dobrze zarządzane – stwierdził Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku Pekao. Przyznał, że inwestycje w tabor są niezbędne, by sprostać walce konkurencyjnej. Spodziewał się jednak, że zapisana w nowej perspektywie kwota 30 mld zł dotacji unijnych na pociągi, będzie większa. – W efekcie trzeba będzie dołożyć sporo pieniędzy z budżetu krajowego oraz z sektora bankowego. My jesteśmy bankiem, który w największym stopniu finansuje inwestycje w transport szynowy – zaznaczył Kwieciński.

Artur Martyniuk zauważył, że warto też stawiać na regiony z mniejszą gęstością zaludnienia, szczególnie tam, gdzie mamy miasta do 100 tys. mieszkańców. – Bardzo szybki rozwój tzw. wielkiej piątki – oprócz Trójmiasta zalicza się do niej Kraków, Poznań, Wrocław i oczywiście Warszawa – powoduje ogromną presję migracyjną i demograficzną. To z kolei odbija się negatywnie na dawnych stolicach województw, do których jeździ POLREGIO. To często silne ośrodki od ok. 100 tys. mieszkańców wzwyż, z których część jest blisko siebie i mają ogromny potencjał do dalszego rozwoju, np. Słupsk, Koszalin i Kołobrzeg czy też Tarnobrzeg, Stalowa Wola oraz Sandomierz. Po 30 latach transformacji to właśnie kolej regionalna może i powinna stanowić spoiwo łączące takie miejscowości.