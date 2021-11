Jak pokazują dane resortu finansów Tajwanu w październiku eksport towarów wzrósł o 24,6 proc. rok do roku do rekordowego poziomu 40,1 miliarda dolarów. Import wzrósł o 37,2 proc. do 34 miliardów dolarów, a bilans handlowy zmniejszył się do 6,1 miliarda dolarów.

Reklama

Głównymi czynnikami, które przyczyniły się do wzrostu, był silny popyt na nowe technologie, początek świątecznego sezonu zakupowego oraz wzrost cen surowców.

„Wzrost eksportu w październiku był wyższy niż prognozowaliśmy ze względu na podwyżki cen surowców, które zrównoważyły wpływ komponentów elektronicznych ze względu na efekt wysokiej bazy” – powiedział w wywiadzie telefonicznym Winston Chiao, ekonomista Taishin Securities Investment Advisory Co. „Miesięczny eksport w wysokości ponad 40 miliardów dolarów nie będzie niespodzianką w przyszłości, ponieważ światowa gospodarka ożywia się i rośnie, nakręcając popyt i ceny”.

Rząd spodziewa się, że dynamika wzrostu będzie utrzymywać się do końca roku. Eksport prawdopodobnie wzrośnie od 22 proc. do 26 proc. w listopadzie, podczas gdy całoroczny eksport prawdopodobnie po raz pierwszy przekroczy w tym roku 400 miliardów dolarów - powiedziała Beatrice Tsai z ministerstwa finansów podczas briefingu w Tajpej.

Tajwan, będący siedzibą kilku głównych producentów najnowocześniejszych półprzewodników, był jednym z największych beneficjentów globalnego ożywienia handlu, po tym, jak pandemia Covid-19 osłabła. Według Światowej Organizacji Handlu międzynarodowy handel prawdopodobnie wzrośnie w tym roku o 10,8 proc., co stanowi wzrost w porównaniu z poprzednią prognozą na poziomie 8 proc..

„W październiku sektor produkcyjny na Tajwanie odnotował znaczny wzrost popytu, zgodnie z najnowszymi danymi PMI, przy gwałtownym wzroście całkowitej sprzedaży” – napisała w notatce Annabel Fiddes, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych w IHS Markit. „Jednak producenci mieli trudności z sprostaniem wzrostowi zamówień, ponieważ braki i opóźnienia dostawców ograniczały wzrost produkcji”.

Fiddes zauważyła również, że wyższe koszty materiałów, energii i transportu mogą skłaniać firmy do podnoszenia cen dla swoich klientów.

Solidny dwucyfrowy wzrost przychodów w dwóch największych tajwańskich firmach, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. i Hon Hai Precision Co., w ciągu ostatnich 12 miesięcy pomógł zwiększyć eksport gospodarki do progu 40 miliardów dolarów. Ale tempo może wkrótce zwolnić – Hon Hai, główny monter flagowego iPhone’a firmy Apple Inc., odnotował w październiku spadek sprzedaży o 10,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.