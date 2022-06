Jak podpowiadają autorzy raportu „Przebudzenie elastycznych mocy, czyli jak DSR może wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne Polski”, należy zapewnić niezależny udział w rynku energii i rynku bilansującym odbiorcom oraz agregatorom DSR, bez względu na to, czy ich dostawca energii jest zainteresowany świadczeniem takiej usługi. Poza tym konieczna jest likwidacja barier agregacji w dostępie usług DSR na rynku bilansującym. Uniemożliwiają one przystępowanie do programów DSR przez małe podmioty. Tymczasem zdecentralizowane zasoby DSR to gwarancja mniejszego ryzyka przeciążeń sieci i ograniczenia strat w przesyle energii. Udział odbiorców w rynku mocy i energii nie powinien też wykluczać uczestniczenia w innych programach DSR. Odbiorcy powinni móc zarabiać na elastyczności. Wreszcie, według autorów raportu, trzeba dążyć do rozwoju lokalnych DSR. To sposób na uniknięcie lub przesunięcie w czasie kosztownych inwestycji w sieciach dystrybucyjnych i przesyłowych.