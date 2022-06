Jak podano w środowej informacji Personnel Service, w I kwartale 2022 r. Ukraińcy wydali w Polsce 647,2 mln zł - o 194 mln zł więcej niż rok wcześniej. "Nadal jednak jest to wynik daleki od tych notowanych przed pandemią, bowiem w latach 2016-2020 w pierwszych kwartałach roku nasi wschodni sąsiedzi wydawali w Polsce średnio 1,5 mld zł" - zaznaczono.

"W wynikach za I kwartał przebija się już efekt wojny i zwiększonych przekroczeń granicy" - ocenił Krzysztof Inglot, ekspert ds. rynku pracy Personnel Service, cytowany w środowej informacji. Według niego ten efekt "wyraźnie pokaże się dopiero w kolejnych kwartałach". "Tendencja jest wzrostowa, zarówno jeżeli chodzi o przekroczenia granicy, jak i wydatki Ukraińców. Te ostatnie wzrosły o niemal 43 proc. i zbliżyły się do 650 mln zł. To jednak nadal dwuipółkrotnie mniej niż przed pandemią" – zauważył.

Jak przypomniano, w latach 2017-2019 Ukraińcy w pierwszym kwartale roku zostawiali w Polsce od 1,57 mld zł do 1,69 mld zł. W 2020 r. ten wynik spadł do 1,48 mld zł, "co jeszcze nie oddało w pełni konsekwencji wybuchu pandemii". Te zobaczyliśmy wyraźnie w pierwszym kwartale 2021 r., kiedy wydatki Ukraińców w Polsce wyniosły 452,8 mln zł - zauważono.

Ogółem cudzoziemcy w pierwszym kwartale 2022 r. wydali w Polsce 6,5 mld zł, czyli o 60,9 proc. więcej w porównaniu rok do roku. W pierwszych trzech miesiącach br. najwięcej w naszym kraju wydali Niemcy (3,1 mld zł, 46,1 proc. więcej rdr). Na drugim miejscu znaleźli się Czesi z kwotą 791,8 mln zł (43,7 proc. więcej rdr), a na trzecim - Ukraińcy z kwotą 647,2 mln zł (42,9 proc. więcej rdr). W strukturze wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców udział Niemców wynosi 57,7 proc, Czechów 14,6 proc., a Ukraińców 11,9 proc. Dalej są Słowacy (8,7 proc.), Litwini (4,5 proc.), Białorusini (2,4 proc.) oraz Rosjanie ze znikomym udziałem 0,2 proc.

"Cudzoziemcy przekraczający zewnętrzną lądową granicę UE, czyli głównie Ukraińcy, bo Białorusini i Rosjanie odpowiadali za niecałe 13 proc. ruchu granicznego, na zakup towarów nieżywnościowych przeznaczyli 81,3 proc. swoich wydatków, na żywność i napoje bezalkoholowe 13,3 proc., a na usługi 5,2 proc." - podano.

W informacji przypomniano dane Straży Granicznej za okres od 24 lutego do 31 marca br., z których wynika, że granicę z Polską przekroczyło 2,39 mln osób uciekających przez wojną na Ukrainie. Przytoczono też dane z najnowszego raportu GUS - w I kwartale br. cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 31,1 mln razy. To wynik o 55 proc. większy niż w tym samym okresie rok wcześniej, kiedy było to 20 mln.

"Nadal jednak daleko jest do wyniku sprzed pandemii. W 2019 r. liczba przekroczeń granicy wyniosła aż 50,8 mln, co wprost przekładało się na wydatki cudzoziemców na zakupy i usługi" - stwierdzono.

Dodano, że Ukraińcy w pierwszym kwartale br. przekroczyli granicę z Polską 4,1 mln razy, podczas gdy rok wcześniej 1,4 mln razy.