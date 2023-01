Procedura przetargowa trwa właśnie w Gdańsku, w Chorzowie nowy wykonawca zostanie wybrany na przełomie lutego i marca, a to również oznacza potencjalne podwyżki. Wzrost cen jednoznacznie wyklucza Białystok, chociaż obecne umowy na odbiór odpadów obowiązują do końca czerwca. Wszystko dzięki temu, że w tym mieście system się bilansuje i nie ma potrzeby dopłacania do gospodarki odpadami z miejskiej kasy.