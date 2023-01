Zmiana oczekiwań konsumentów, która następuje po najbardziej agresywnym okresie podwyżek stóp procentowych w historii EBC, jest również najbardziej gwałtowną obniżką oczekiwań od kwietnia 2020 r. Sondaż został przeprowadzony w listopadzie, kiedy inflacja w strefie euro zwolniła po raz pierwszy od półtora roku.

Oczekiwania na kolejne 12 miesięcy spadły do 5 proc. z poziomu 5,4 proc. w październiku. Zmniejszyły się również oczekiwania dotyczące inflacji za trzy lata, do 2,9 proc. z 3 proc. Oczekiwania dotyczące dynamiki wzrostu gospodarczego na kolejne 12 miesięcy poprawiły się do -2 proc. z -2,6 proc.

Wyniki zgadzają się z oddzielnymi danymi Komisji Europejskiej, która stwierdziła, że poziom obaw o ścieżkę cen w największych gospodarkach bloku w dużej mierze cofnął się do swojej długoterminowej normy.

Chociaż prawdopodobnie przyniesie to ulgę EBC, to urzędnicy skupiają się na inflacji bazowej i nadal są zaangażowani w podnoszenie stóp procentowych powyżej obecnego poziomu 2 proc. Wskaźnik ten osiągnął rekordowy poziom w zeszłym miesiącu, przez rosnące koszty energii i płace.

Konsumenci wciąż obawiają się niebezpieczeństw związanych z rosnącymi cenami. Zgodnie z najnowszym badaniem Eurobarometru opublikowanym w tym miesiącu, rosnące koszty życia są głównym zmartwieniem obywateli strefy euro. Wynika z tego, że konsumenci obawiają się inflacji bardziej niż ubóstwa, zmian klimatycznych i rozprzestrzenienia się wojny na Ukrainie na inne kraje.