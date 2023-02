Odbudowa przemysłu Ukrainy będzie jednym z kluczowych kierunków inwestycji po zakończeniu wojny - zwrócili uwagę eksperci PIE. Zgodnie z przytoczonym przez nich szacunkami Kijowskiej Szkoły Ekonomii, łączne bezpośrednie straty ukraińskiego przemysłu spowodowane wojną to 13 mld dol. To blisko 10 proc. PKB tego kraju.

W ocenie analityków odbudowa przemysłu może być szansą na radykalną modernizację w kierunku neutralności klimatycznej. "Ukraińscy analitycy szacują, że poziom inwestycji w przemysł może sięgać nawet do 50 mld dol. rocznie" - wynika z analizy PIE. Jak zaznaczono, jest to szacunek wstępny, "który będzie wymagał wsparcia międzynarodowego oraz kontroli wydatkowania środków zgodnie z założonymi celami".

Przemysł, jak przypomniano w analizie opublikowanej w "Tygodniku Gospodarczym PIE", był jednym z najważniejszych sektorów ukraińskiej gospodarki przed wojną. Odpowiadał on za 21 proc. ukraińskiego PKB. Zapewniał też znaczną liczbę miejsc pracy – w 2021 r. w tym sektorze pracowało ponad 3 mln osób. Dodano, że szczególne znaczenie dla Ukrainy miały obwody okupowane przez Rosję od 2014 r. – przemysł odpowiadał tam za około 30 proc. zatrudnienia. W centralnej i zachodniej Ukrainie jest to od 9 proc. do 15 proc. - stwierdzono.

"Agresja rosyjska przyczyniła się do zdewastowania połowy ukraińskiego przemysłu" - podkreślili eksperci PIE. Cytując dane Ukrmetalurgprom, największego zrzeszenie firm przemysłowych w Ukrainie, wskazali, że produkcja stali w styczniu była o 85 proc. niższa niż rok temu. "Jednocześnie przetwórstwo ropy naftowej zostało niemal wstrzymane w 2022 r. na skutek ataków na infrastrukturę energetyczną. Produkcja przemysłowa znacznie skurczyła się też w przetwórstwie (52,9 proc.) oraz w budownictwie przy pracach inżynierii mechanicznej (50,5 proc.)" - zaznaczyli.

Niemniej - jak zastrzegli analitycy - ukraiński przemysł nadal funkcjonuje, nawet w stanie wojny. "W lutym udało się wyprodukować tyle energii elektrycznej, aby zaspokoić zapotrzebowanie" - podsumowano.

Piątek jest 366. dniem rosyjskiej ofensywy zbrojnej przeciwko Ukrainie. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco