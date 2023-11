Spodziewamy się przyspieszenia wzrostu PKB w IV kwartale br. do ok. 2 proc., a w 2024 r. do ok. 3 proc. - poinformowała w czwartek na platformie X (d. Twitter) minister rozwoju i technologii Marlena Maląg. Dodała, że w całym roku może być on o 0,5 proc. wyższy niż w 2022 r.

"Spodziewamy się przyspieszenia wzrostu PKB w IV kw. do ok. 2 proc. W całym roku może być on o 0,5 proc. wyższy niż w 2022 r." - napisała minister Maląg w mediach społecznościowych. Dodała, że ożywienie aktywności w gospodarce powinno przyspieszyć w 2024 r. i wówczas wzrost może być zbliżony do 3 proc. Reklama Z opublikowanego w czwartek komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wynika, że produkt krajowy brutto Polski w III kwartale wzrósł o 0,5 proc. rdr w porównaniu ze spadkiem 0,6 proc. rdr w II kwartale 2023 r. W szacunku flash GUS podał, że PKB w II kwartale wzrósł o 0,4 proc. Natomiast inwestycje w III kwartale wzrosły o 7,2 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 0,8 proc., zaś popyt krajowy spadł o 5,2 proc. rdr.