Karta Dużej Rodziny to wszechstronny system wsparcia dla rodzin wielodzietnych, oferujący ulgi na przejazdy, paszporty, bilety do instytucji kulturalnych oraz zniżki na energii i usługach rekreacyjnych. Lista zniżek i ulg jest długa i ciągle zmienia się. Co konkretnie można zyskać dzięki Karcie Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny - co to jest? Podstawa Prawna

Karta Dużej Rodziny (KDR) to oficjalny program wsparcia dla rodzin wielodzietnych, funkcjonujący na podstawie ustawy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny. Jej głównym celem jest poprawa sytuacji finansowej oraz ułatwienie dostępu do szerokiej gamy usług i dóbr dla rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. KDR oferuje zniżki w sektorze publicznym i prywatnym, obejmujące m.in. transport, kulturę, sport, rekreację oraz usługi komunalne. Jest to narzędzie, które ma na celu nie tylko zmniejszenie kosztów życia, ale również wspieranie integracji społecznej rodzin wielodzietnych.

Kto może otrzymać Kartę Dużej Rodziny?

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje członkom rodzin wielodzietnych, które mają lub miały na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Program jest skierowany do szerokiego grona beneficjentów, obejmując:

Rodziców biologicznych – bez względu na wiek dzieci, pod warunkiem, że w chwili składania wniosku posiadali lub posiadają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

– bez względu na wiek dzieci, pod warunkiem, że w chwili składania wniosku posiadali lub posiadają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Rodziców zastępczych – w tym prowadzących rodzinne domy dziecka.

– w tym prowadzących rodzinne domy dziecka. Małżonków rodziców – bez względu na to, czy są biologicznymi rodzicami dzieci.

Dzieci mogą korzystać z KDR w zależności od wieku i sytuacji życiowej:

Dzieci do 18. roku życia – bez dodatkowych warunków.

– bez dodatkowych warunków. Dzieci uczące się – do ukończenia 25. roku życia , pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub na uczelni.

– do ukończenia , pod warunkiem kontynuowania nauki w szkole lub na uczelni. Osoby z niepełnosprawnościami – bez ograniczeń wiekowych, pod warunkiem posiadania orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto podkreślić, że KDR jest przyznawana niezależnie od dochodów rodziny, co oznacza, że każda rodzina spełniająca warunki może z niej skorzystać.

Kto nie może otrzymać Karty Dużej Rodziny?

Nie wszyscy spełniają warunki uzyskania KDR. W niektórych sytuacjach prawo do Karty jest odbierane lub w ogóle nie przysługuje. Karta Dużej Rodziny nie przysługuje:

Rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub ograniczył ją przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej.

przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzicom zastępczym lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, jeśli sąd orzekł o odebraniu dzieci z powodu niewłaściwego sprawowania pieczy.

z powodu niewłaściwego sprawowania pieczy. Osobom, które w momencie składania wniosku nie mają co najmniej trojga dzieci spełniających kryteria wiekowe lub niepełnosprawności.

Jakie zniżki oferuje Karta Dużej Rodziny? Lista ulg

Karta Dużej Rodziny zapewnia szeroki wachlarz ulg, które mają na celu wspieranie rodzin wielodzietnych w codziennych wydatkach. Do najważniejszych z nich należą:​

Przejazdy kolejowe : Posiadacze KDR mogą korzystać z 37% zniżki na bilety jednorazowe oraz 49% zniżki na bilety miesięczne dla rodziców i opiekunów. Dodatkowo, PKP Intercity oferuje 30% zniżki na podróże dla co najmniej dwóch osób podróżujących tym samym pociągiem. ​

: Posiadacze KDR mogą korzystać z 37% zniżki na bilety jednorazowe oraz 49% zniżki na bilety miesięczne dla rodziców i opiekunów. Dodatkowo, PKP Intercity oferuje 30% zniżki na podróże dla co najmniej dwóch osób podróżujących tym samym pociągiem. ​ Opłaty paszportowe : Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z 50% zniżki na opłatę za wydanie paszportu, natomiast dzieci otrzymują 75% zniżki. ​

: Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z 50% zniżki na opłatę za wydanie paszportu, natomiast dzieci otrzymują 75% zniżki. ​ Bezpłatny wstęp do parków narodowych : Posiadacze KDR mają prawo do bezpłatnego wstępu do wszystkich parków narodowych w Polsce, co stanowi doskonałą okazję do rodzinnego obcowania z przyrodą.​

: Posiadacze KDR mają prawo do bezpłatnego wstępu do wszystkich parków narodowych w Polsce, co stanowi doskonałą okazję do rodzinnego obcowania z przyrodą.​ Zniżki na energię elektryczną : Wybrani dostawcy energii, tacy jak Enea, oferują rabaty na prąd dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, sięgające nawet 30%.​

: Wybrani dostawcy energii, tacy jak Enea, oferują rabaty na prąd dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, sięgające nawet 30%.​ Kultura i rozrywka : Dzięki KDR rodziny mogą korzystać z tańszych biletów do kin, muzeów i teatrów, co pozwala na częstsze uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.​

: Dzięki KDR rodziny mogą korzystać z tańszych biletów do kin, muzeów i teatrów, co pozwala na częstsze uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.​ Ulgi oferowane przez przewoźników kolejowych : Oprócz standardowych zniżek, niektórzy przewoźnicy oferują dodatkowe korzyści. Na przykład, Koleje Wielkopolskie umożliwiają nabycie Karty Wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej, a Przewozy Regionalne oferują REGIOkartę roczną za 140 zł zamiast 175 zł.​

: Oprócz standardowych zniżek, niektórzy przewoźnicy oferują dodatkowe korzyści. Na przykład, Koleje Wielkopolskie umożliwiają nabycie Karty Wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej, a Przewozy Regionalne oferują REGIOkartę roczną za 140 zł zamiast 175 zł.​ Zniżki na opłaty za wywóz śmieci: W niektórych gminach posiadacze KDR mogą liczyć na ulgi w opłatach za wywóz odpadów komunalnych. Wysokość zniżek różni się w zależności od lokalizacji i ustalana jest indywidualnie przez władze lokalne. ​Np. w Katowicach rodziny wielodzietne mogą skorzystać z 20% obniżki opłat, ale tylko jeśli segregują odpady.

Gdzie jeszcze skorzystasz ze zniżek z Kartą Dużej Rodziny?

Lista miejsc oferujących zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny jest bardzo długa, stale aktualizowana i obejmuje różnorodne branże, takie jak:​

Sklepy spożywcze: Wiele sieci handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Auchan, oferuje rabaty na zakupy spożywcze dla posiadaczy KDR. Zniżki wahają się od 5% do nawet 20%.

Wiele sieci handlowych, takich jak Carrefour, Lidl czy Auchan, oferuje rabaty na zakupy spożywcze dla posiadaczy KDR. Zniżki wahają się od 5% do nawet 20%. Stacje benzynowe: Np. LOTOS i ORLEN uczestniczą w programie KRD, oferując rabaty na paliwo. ​Na przykład na stacjach Orlenu Karta Dużej Rodziny uprawnia do rabatu od 8 do 10 groszy na litrze paliwa oraz do 20% zniżki na myjnię i produkty z oferty Stop Cafe.

Np. LOTOS i ORLEN uczestniczą w programie KRD, oferując rabaty na paliwo. ​Na przykład na stacjach Orlenu Karta Dużej Rodziny uprawnia do rabatu od 8 do 10 groszy na litrze paliwa oraz do 20% zniżki na myjnię i produkty z oferty Stop Cafe. Obiekty sportowe i rekreacyjne : Posiadacze KDR mogą liczyć na zniżki przy zakupie karnetów na siłownie, baseny czy inne obiekty sportowe, co sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu przez całą rodzinę. ​

: Posiadacze KDR mogą liczyć na zniżki przy zakupie karnetów na siłownie, baseny czy inne obiekty sportowe, co sprzyja aktywnemu spędzaniu czasu przez całą rodzinę. ​ Usługi bankowe : Niektóre banki oferują preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych, takie jak niższe opłaty za prowadzenie konta czy korzystniejsze warunki kredytowe. ​

: Niektóre banki oferują preferencyjne warunki dla rodzin wielodzietnych, takie jak niższe opłaty za prowadzenie konta czy korzystniejsze warunki kredytowe. ​ Usługi medyczne : W ramach KDR można skorzystać ze zniżek na usługi medyczne, w tym wizyty u stomatologa, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z opieką zdrowotną. ​

: W ramach KDR można skorzystać ze zniżek na usługi medyczne, w tym wizyty u stomatologa, co pozwala na obniżenie kosztów związanych z opieką zdrowotną. ​ Sklepy internetowe : Wiele sklepów online oferuje rabaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, co umożliwia korzystniejsze zakupy bez wychodzenia z domu. ​

: Wiele sklepów online oferuje rabaty dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, co umożliwia korzystniejsze zakupy bez wychodzenia z domu. ​ Podróże: Np. tańsze loty LOT-em - 10% od ceny podróży we wszystkich klasach (LOT Business Class, LOT Premium Economy oraz LOT Economy Class), 50% od ceny usługi dodatkowej (Mój Dodatkowy Bagaż, Moje Ulubione Miejsce oraz Mój Dodatkowy Sprzęt)

Karta Dużej Rodziny. Jak sprawdzić dostępne zniżki?

Aby być na bieżąco z dostępnymi zniżkami i ofertami dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, warto skorzystać z następujących źródeł:​

Wyszukiwarka na Platformie Emp@tia : Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło wyszukiwarkę dostępną na stronie empatia.mpips.gov.pl/kdr, która umożliwia szybkie i wygodne znalezienie partnerów programu oferujących zniżki - wyszukiwarka na postać mapki, która ułatwia zlokalizowanie konkretnych partnerów, którzy honorują KRD.

: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło wyszukiwarkę dostępną na stronie empatia.mpips.gov.pl/kdr, która umożliwia szybkie i wygodne znalezienie partnerów programu oferujących zniżki - wyszukiwarka na postać mapki, która ułatwia zlokalizowanie konkretnych partnerów, którzy honorują KRD. Informacje w gminie miejsca zamieszkania.

Koszt wydania Karty Dużej Rodziny w 2025 roku

Wydanie Karty Dużej Rodziny jest bezpłatne, jednak od 1 marca 2025 r. zmieniły się opłaty za duplikat i kartę tradycyjną.

Wydanie duplikatu KDR: 16 zł.

Wydanie karty tradycyjnej przy posiadaniu elektronicznej: 10 zł.

Koszt realizacji ustawy przez gminę za przyznanie KDR: 25 zł.

Koszt realizacji za przyznanie kolejnej KDR w przypadku zmian w rodzinie: 8 zł.

Nowe stawki ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 27 lutego 2025 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.