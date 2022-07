Wpływ rosyjskiej inwazji na demografię nie jest jeszcze w pełni znany. Na razie wiemy tylko, że (według danych UNHCR z 28 czerwca) od początku wojny granicę kraju przekroczyło ponad 8 mln ludzi i prawie 5,5 mln z nich wciąż przebywa poza ojczyzną. To oznacza, że od lutego populacja Ukrainy zmniejszyła się o jakieś 12–15 proc. Co gorsza (zwłaszcza z demograficznego punktu widzenia) większość dorosłych uchodźców stanowią kobiety. Nawet gdyby przyjąć konserwatywne założenie, że po wojnie za granicą zostanie 15 proc. z nich, i tak będzie to miało negatywny wpływ na tendencje demograficzne – również na relację osób w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. I to przez lata.