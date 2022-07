Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w Polskim Radiu 24 poinformował, że od początku wojny w Polsce urodziło się 3 tys. dzieci ukraińskich. Zaznaczył, że dzieci, które rodzą się w Polsce, także narodowości ukraińskiej, podlegają kalendarzowi szczepień.

Podobny procent wyszczepienia, jak u Polaków

"Na początku był duży problem, ponieważ mamy nie chciały szczepić dzieci, szczególnie przeciwko gruźlicy i przeciwko WZW, na które szczepionka jest podawana zaraz po urodzeniu dziecka. Na 20 urodzonych dzieci zgód były dwie. Rozpoczęliśmy dużą akcję informacyjną, głównie ulotkową, ale także skierowaliśmy do nich lekarzy ukraińskich i osiągnęliśmy podobny procent wszczepienia, jak u Polaków" - przekazał wiceminister.

Jak podał, w tej chwili zaszczepialność na gruźlicę wynosi 92 proc. a na WZW - 93 proc. "Jeżeli dotrze się w sposób racjonalny do tych osób, to one zgadzają się, żeby swoje dzieci zaszczepić" - podkreślił wiceszef MZ.

W wytycznych o sposobie realizacji szczepień dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju minister zdrowia zarekomendował wykonanie szczepień ochronnych od dnia przyjazdu do Polski u dzieci do 19. roku życia, niezaszczepionych przeciwko chorobom zakaźnym, według indywidualnego kalendarza szczepień (IKSz). Ma być on ustalany przez lekarza kwalifikującego do szczepienia na podstawie programu szczepień ochronnych (PSO) na 2022 r., z wykorzystaniem szczepionek udostępnianych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

W razie braku szczepień u dziecka rodzice lub opiekunowie "powinni być zachęcani do poddania dziecka szczepieniom ochronnym".

Priorytetowe szczepienia

W wytycznych za priorytetowe wskazano: szczepienie przeciw odrze szczepionką MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce) w grupie najmłodszych dzieci w drugim roku życia, szczepienia przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B i szczepienie przeciw COVID-19.

W stanowisku podano również, że osoby pozostające w Polsce ponad trzy miesiące od przekroczenia granicy mają obowiązek wykonania szczepień ochronnych lub posiadania potwierdzenia zaszczepienia zgodnie z obowiązującym PSO na 2022 r. W sytuacji braku dokumentacji medycznej szczepień należy traktować dziecko jako nieszczepione i zalecić wykonanie określonych szczepień.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec