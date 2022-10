Afryka to też kraj, który bardzo szybko się rozwija, na co wskazuje choćby Human Development Index (HDI).

Około 250 milionów Afrykańczyków (20 proc. populacji kontynentu) należy dziś do klasy średniej. To osoby, które dysponują na tyle wysokimi dochodami, że ich konsumpcja wykracza poza zakupy żywności i zaspokajanie podstawowych potrzeb. Do 2025 roku ta grupa ma zwiększyć się o 30 milionów osób.

Dane wskazują jednak na duże dysproporcje pomiędzy państwami. W pięciu z nich średnie dzienne wydatki na osobę były w 2018 roku nadal na poziomie poniżej 2,5 dol. To Demokratyczna Republika Konga, Republika Środkowoafrykańska, Malawi, Burundi oraz Madagaskar. Największą siłę nabywczą mają z kolei obywatele państw Afryki Płd.: RPA, Botswany i Namibii (średni budżet powyżej 10 dol. na osobę). W zdecydowanej większości państw (czterdziestu) średnie dzienne wydatki nie przekraczają 5 dol.