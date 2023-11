Odsetek mieszkańców Korei Południowej w wieku 19–34 lat żyjących w stanie wolnym wzrósł w alarmującym tempie z 54,5 proc. do 81,5 proc. w ciągu ostatnich dwóch dekad – poinformował we wtorek dziennik "Chosun Ilbo". Niechęć do zawierania małżeństwa doprowadziła do gwałtownego spadku wskaźnika urodzeń do poziomu 0,78 w ubiegłym roku.