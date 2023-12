Liczba ludności Polski odnotuje spadek do 32,9 mln osób do 2060 r., prognozuje Główny Urząd Statystyczny (GUS). W porównaniu do 2022 r. oznacza to mniej o 12,7% - tj. o 4,8 mln osób. Przewidywany jest duży spadek liczby osób w wieku produkcyjnym (18-59/64), szacuje się, że do 2060 r. ich liczba spadnie o ponad 23% (w odniesieniu do 2022 r.), tj. o 5,1 mln osób.