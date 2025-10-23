Dodatek dopełniający wprowadzono 1 stycznia 2025 dla osób pobierających rentę socjalną. Mogą go otrzymać wyłącznie osoby, które spełniają łącznie dwa warunki:

Reklama

są całkowicie niezdolne do pracy oraz

są niezdolne do samodzielnej egzystencji.

Reklama

Jeśli ktoś spełnia oba te kryteria, ma prawo do dodatku dopełniającego.

Jeśli na dzień 1 stycznia 2025 osoba pobiera rentę socjalną i posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, nie musi składać żadnego wniosku. Dodatek zostanie przyznany automatycznie, a informację o tym ZUS przekaże poprzez konto PUE lub e-ZUS.

Jeśli osoba ma prawo do renty socjalnej i nie ma orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający będzie przysługiwał, gdy złoży odpowiedni wniosek i otrzyma orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji.Wniosek należy złożyć na formularzu EDD-SOC, dostępnym w placówkach ZUS oraz na stronie internetowej ZUS.

Do wniosku trzeba dołączyć aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia (druk OL-9), wystawione przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku. Dodatek dopełniający może zostać przyznany wyłącznie na podstawie prawomocnego orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS.

Dodatek dopełniający do renty socjalnej od 1 stycznia 2025 wynosi 2610,72 zł brutto. Kwota ta będzie co roku waloryzowana. Od tej kwoty, podobnie jak w przypadku renty socjalnej, odliczane są:

składka na ubezpieczenie zdrowotne,

zaliczka na podatek dochodowy.

Po odliczeniach kwota netto dodatku dopełniającego wyniesie około 2375 zł.

Dodatek dopełniający podlega egzekucji komorniczej i potrąceniom na takich samych zasadach jak renta socjalna.

Dodatek dopełniający będzie wypłacany razem z rentą socjalną, w terminach przewidzianych dla wypłat tej renty. Pierwsze wypłaty były w maju. Jeśli świadczenie zostanie przyznane automatycznie (bez wniosku), ZUS wypłacił wyrównanie od 1 stycznia 2025.

W przypadku, gdy wniosek został złożony później, a orzeczenie wydano po 1 stycznia 2025, dodatek przysługuje od miesiąca, w którym spełniono wszystkie warunki, najwcześniej od miesiąca złożenia wniosku

Dodatek dopełniający może być obniżony lub zawieszony w przypadku osiągania dochodów z pracy lub działalności gospodarczej. Wysokość świadczenia będzie wówczas zależała od uzyskiwanego przychodu.

Nie otrzyma dodatku również osoba tymczasowo aresztowana lub odbywająca karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem są osoby, które odbywają karę w systemie dozoru elektronicznego.

Co ze świadczeniem uzupełniającym przy dodatku dopełniającym?

Od momentu przyznania prawa do dodatku dopełniającego, osoba uprawniona do renty socjalnej traci prawo do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

Od 1 marca 2025 łączna kwota świadczeń (w tym renty socjalnej i dodatku dopełniającego) nie może przekraczać 2552,39 zł.

Zmiany w wypłacie renty socjalnej łącznie z rentą rodzinną

Osoby pobierające równocześnie rentę rodzinną i rentę socjalną muszą pamiętać, że od 1 stycznia 2025 łączna kwota tych świadczeń nie może przekraczać 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli 5636,73 zł brutto.

Jeśli kwota ta zostanie przekroczona, ZUS obniży wysokość renty socjalnej tak, aby:

łączna kwota świadczeń nie przekraczała 300% najniższej renty,

kwota renty socjalnej nie była niższa niż 187,89 zł brutto (czyli 10% najniższej renty).

Podstawa prawna: