Dlaczego wypłaty emerytur będą wcześniej?

Zmiany w wypłatach emerytur wynikają bezpośrednio z kalendarza. W kwietniu przypada Wielkanoc, a razem z nią dni ustawowo wolne od pracy. Poniedziałek Wielkanocny wypada 6 kwietnia, a część terminów wypłat przypada właśnie na ten dzień. W takiej sytuacji ZUS nie może zrealizować przelewów w standardowym terminie, dlatego pieniądze trafią do seniorów wcześniej jeszcze przed świętami.

Nowy harmonogram wypłat emerytur - kwiecień 2026

ZUS opublikował skorygowany terminarz wypłat:

1 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian

(środa) – wypłata bez zmian 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) – wypłata 3 kwietnia (piątek)

(Poniedziałek Wielkanocny) – 10 kwietnia (piątek) – wypłata bez zmian

(piątek) – wypłata bez zmian 15 kwietnia (środa) – wypłata bez zmian

(środa) – wypłata bez zmian 20 kwietnia (poniedziałek) – wypłata bez zmian

(poniedziałek) – wypłata bez zmian 25 kwietnia (sobota) – wypłata 24 kwietnia (piątek)

Podsumowując, najważniejsze zmiany dotyczą więc dwóch terminów: 6 kwietnia i 25 kwietnia. W obu przypadkach pieniądze pojawią się wcześniej na kontach seniorów.

13. emerytura trafi na konta w tych samych terminach

Warto pamiętać o jeszcze jednej ważnej rzeczy. Razem z kwietniową emeryturą wypłacana jest także 13. emerytura. Oznacza to, że jeśli emerytura przychodzi wcześniej, to dodatkowe świadczenie również wpłynie na konto szybciej. Nie trzeba składać żadnych wniosków, wszystko odbywa się automatycznie.

Ile wyniesie 13. emerytura brutto w 2026 roku?

W tym roku waloryzacja świadczeń wyniosła 5,3% dzięki czemu najniższa emerytura wzrosła do 1 978,49 zł brutto. Dokładnie tyle samo wyniesie 13. emerytura brutto dla każdego emeryta i rencisty.

Kwota netto będzie jednak różna dla seniorów, gdyż 13. emerytura jest pomniejszona o składkę zdrowotną (9%). Ponadto w przypadku seniorów, których podstawowe świadczenie brutto przekracza 2500 zł, również o zaliczkę na podatek dochodowy (12% od nadwyżki ponad próg).

Zatem, osoby z niższymi świadczeniami otrzymają ok. 1 638 zł netto, podczas gdy przy wyższych emeryturach kwota netto spada do ok. 1 563 zł przy emeryturze 2500 zł i więcej.