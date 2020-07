Sassoli ocenił na konferencji prasowej w Brukseli, że proponowane cięcia w unijnych ramach finansowych na badania oraz program edukacyjny Erasmus są nie do przyjęcia.

„Jest propozycja na stole, ale chcielibyśmy ją poprawić, przede wszystkim próbując udzielić odpowiedzi na niektóre cięcia, które uznaliśmy za nieuzasadnione. (...) Nie możemy obciąć budżetu na badania, młodzież i program Erasmus, nie możemy” - powiedział na konferencji prasowej. Powiedział, że w budżecie nie może być też cięć na kwestie związane z migracją.

Sassoli podkreślił, że konieczne będą negocjacje, zanim europarlament zatwierdzi budżet. Powiedział, że ostateczne głosowanie w parlamencie nad obydwoma pakietami odbędzie się za kilka miesięcy. Wskazał też, że PE jest zadowolony z kształtu funduszu odbudowy.

Szef PE poinformował, że Parlament Europejski będzie chciał szczegółów w sprawie powiązania nowego funduszu na odbudowę koronawirusa z wartościami demokratycznymi po tym, jak przywódcy pozostawili tę sprawę otwartą na ostatnim szczycie Unii Europejskiej.

„Musimy dokładnie zbadać, jakie środki interwencyjne zostaną zastosowane, aby to wesprzeć. Nie możemy poprzeć obniżenia naszych oczekiwań co do wspólnych wartości. (...) Uważamy, że to sprawa otwarta, chcemy w niej uczestniczyć. Tutaj nie zadowalają nas same wzmianki o zasadach” - powiedział.