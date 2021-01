Rozwiązanie, które planowaliśmy, byłoby naturalne dla regionu stołecznego, bo ten obszar i tak w największej części korzysta z krajowych programów operacyjnych, a nie z regionalnego. Według naszych wyliczeń inwestycje finansowane z UE na terenie Warszawy i dziewięciu ościennych powiatów w 85 proc. wspierane są z programów krajowych, a w 15 proc. z regionalnego. W samej Warszawie jest to odpowiednio 90 i 10 proc. Region mazowiecki stołeczny z racji wysokiego poziomu rozwoju ma zagwarantowaną stosunkowo niewielką kwotę – 157 mln euro w cenach bieżących. Przy całej puli dla Polski to nie są ogromne pieniądze. Po rozmowach z samorządowcami uznaliśmy jednak, że pozostanie tak, jak było do tej pory. Około 45 mln euro zostało przeniesione do programów krajowych, na inwestycje, które swoim oddziaływaniem będą miały wpływ na Warszawę i dziewięć okalających ją powiatów – czyli np. drogi , szerokopasmowy internet czy działania B + R. Reszta, czyli 112 mln euro, będzie w programie regionalnym. Przyjęliśmy więc argumenty drugiej strony i postanowiliśmy zostać przy dotychczasowym rozwiązaniu.