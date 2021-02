"W rezultacie nadwyżka w budżecie za styczeń wyniosła niewiele ponad 6,6 mld zł, ale trzeba pamiętać, że na ten rok w ustawie budżetowej rząd zaplanował deficyt 82,3 mld zł. Poza tym część wydatków 2021 roku została już sfinansowana deficytem w 2020 r." - czytamy w artykule.

"Łączne dochody za styczeń wyniosły 40,66 mld zł, co stanowi 10,1% zakładanych na ten rok w ustawie budżetowej. Dochody z podatków pośrednich (z uwzględnieniem podatku akcyzowego - 4,66 mld zł) stanowiły 28,1 mld zł, czyli 11% założonych na ten rok" - czytamy dalej.

Wydatki państwa sięgnęły 34,01 mld zł, tj. 7% planu.

W styczniu dochody z podatku od towarów i usług (VAT) wyniosły ok. 23,5 mld zł, tj wzrosły o ok. 6,5% r/r. Dochody z podatku od osób prawnych (CIT) zwiększyły się o 10,5% r/r do 3,48 mld zł (tj. 9,4% planu); dochody z PIT sięgnęły 7 mld zł (10,1% planu), podał też portal.

Dochody z podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły ok. 417 mln zł, co oznacza spadek o ok. 20%.

Ustawa budżetowa na 2021 rok przewiduje m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł. W budżecie państwa limit wydatków ustalono na kwotę 486 784 028 tys. zł. Wysokość dochodów prognozowana jest na 404 484 028 tys. zł. Prognozuje się, że dochody podatkowe budżetu państwa wyniosą 369 140 013 tys. zł.