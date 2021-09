W Programie Pierwszym Polskiego Radia Maląg była pytana o Ogólnopolskie Senioralia 2021, które w środę odbędą się w Tomaszowie Mazowieckim i o politykę senioralną rządu.

Reklama

"Dzisiejszy dzień w Tomaszowie Mazowieckim z udziałem pana premiera Mateusza Morawieckiego to będzie wspólne świętowanie – podsumowanie polityki senioralnej z jednej strony, a z drugiej strony ciekawe warsztaty, artystyczne występy, program +The Voice Senior+, podczas którego seniorzy będą pokazywali swoje talenty" – odpowiedziała Maląg, przypominając też, że w czwartek – 1 października – przypada, ustanowiony przez ONZ, Międzynarodowy Dzień Osób Starszych.

"Przyjadą seniorzy z całej Polski, będą to przede wszystkim osoby, które są uczestnikami klubów i domów seniora, a więc (będzie to) wspólna integracja, wymiana doświadczeń i przede wszystkim wspólne podsumowanie polityki senioralnej. Dla nas bardzo ważne, bo stawiając na rodzinę również nie zapominamy o seniorach, budując to stabilne państwo, gdzie więź i solidarność międzypokoleniowa są bardzo ważne" – dodała.

Minister była też pytana o Polski Ład i znaczenie dla seniorów zapisanego w nim podwyższenia kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł.

"Wprowadzenie 30-tysięcznej kwoty wolnej od podatku spowoduje, że emeryci i renciści, którzy mają swoje emerytury (i renty) na poziomie do 2,5 tysiąca brutto nie będą mieli odprowadzanego podatku. Emeryci z wyższą emeryturą również zyskają na tym rozwiązaniu, ale proporcjonalnie w zależności od wysokości swojej renty i emerytury. To jest kolejne wsparcie, które tej grupie seniorów pozwoli, aby ta jesień życia była stabilna" – mówiła szefowa MRiPS.

Minister przypomniała też o trzynastej emeryturze, która jest gwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne.

"W tym roku jeszcze czternasta emerytura w czwartym kwartale. Te osoby, ci emeryci i renciści, którzy na dzień 31 października mają przyznane i będą mieli świadczenie emerytalno-rentowe w czwartym kwartale otrzymają czternastą emeryturę – świadczenie jednorazowe w zależności od dochodu" – przypomniała Maląg.

Dodała też, że uzyskanie trzynastej i czternastej emerytury nie wymaga składania przez seniorów żadnych wniosków i oświadczeń. "To wszystko wykonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a więc razem ze świadczeniem emerytalnym jest wypłacana trzynasta emerytura i tak też będzie z czternastą" – zapewniła, apelując przy tym do seniorów o ostrożność ze względu na oszustów, którzy oferują im "pomoc" w uzyskaniu dodatkowych świadczeń emerytalnych.

Odnosząc się do pytania o przyjęty we wtorek przez rząd projekt ustawy budżetowej, w którym założono w 2022 r. podwyżkę o prawie 5 proc. emerytur i rent, Maląg powiedziała, że co najmniej o tyle one wzrosną. "Natomiast ostateczny poziom wzrostu jest wiadomy w miesiącu lutym, kiedy już jest za poprzedni rok ustalony średni poziom inflacji i wtedy świadczenie ostatecznie wiemy, o ile wzrośnie. Natomiast wzrośnie na pewno o to prawie pięć procent, ale spodziewamy się, że może to być także wzrost ciut wyższy" – wyjaśniła minister rodziny i polityki społecznej.