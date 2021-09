W środę w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz powiązanego z tym przedłożeniem projektu nowelizacji ustawy okołobudżetowej na rok 2021.

„Nakłady na służbę zdrowia przekroczą 121 mld zł z Narodowego Funduszu Zdrowia i z budżetu państwa, a co do funduszu przeciwdziałaniu covid, to jest tam zaplanowana kwota w wysokości 30 mld zł” – powiedział wiceminister finansów w Sejmie, odpowiadając na pytania posłów.

Dodał, że w przyszłym roku nakłady na służbę zdrowia wzrosną. „W przyszłym roku wydatki z NFZ i z budżetu wyniosą 5,75 proc. PKB, czyli 133 mld zł. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu kwota ze składki wzrośnie o 7 mld zł” – powiedział Skuza.

Jak mówił, wydatki związane z walką z covid są finansowane z emisji obligacji BGK, których rentowność jest wyższa niż rentowność obligacji skarbowych, ale – według niego – jest to efekt podatku bankowego i „jak się go odliczy, to rentowności się zbliżają”.

Skuza mówił także o zwiększeniu wydatków na rolnictwo.

„Wczoraj, a więc jeszcze przed nowelizacją, podpisałem decyzję o zwiększeniu wydatków o 0,5 mld zł, do 900 mln zł, i są to środki na ubezpieczenie ustaw” – powiedział wiceminister finansów.

Dodał, że w nowelizacji wzrost wydatków na rolnictwo wynosi 700 mln zł, ale dodatkowy 1 mld zł – w tym 0,5 mld zł – będzie pochodził ze „zmiany przeznaczenia rezerw”.