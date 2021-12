„W ramach nowego projektu Bank Światowy będzie pomagał rozwijać program +Czyste Powietrze+, który oferuje właścicielom domów jednorodzinnych pomoc finansową i różnego rodzaju zachęty w celu wymiany starych, generujących duże zanieczyszczenie kotłów na czystsze oraz bardziej efektywne piece, a także wspiera termomodernizację budynków” – podano w czwartkowym komunikacie Banku Światowego.

Dodano w nim, że rządowy program realizowany jest przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z szesnastoma wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Oceniono, że jest to największa tego typu inicjatywa na rzecz jakości powietrza i efektywności energetycznej w Europie, której celem jest dotarcie do trzech milionów gospodarstw.

„Wraz z polskimi instytucjami oraz Komisją Europejską, trzy lata temu pomogliśmy stworzyć podstawy powszechnego, ogólnokrajowego programu na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Teraz nasza współpraca wchodzi na wyższy poziom poprzez połączenie finansowego i merytorycznego wsparcia, którego celem jest wzmocnienie +Czystego Powietrza+. Chcemy w ciągu pięciu lat naszego partnerstwa wspierać dekarbonizację ciepłownictwa, działać na rzecz zwiększania dostępności programu i pomagać mu przyspieszać” – powiedziała, cytowana w komunikacie, dyrektor Banku Światowego na Unię Europejską Gallina A. Vincelette.

W komunikacie wskazano, że środki pożyczkowe w ramach projektu o nazwie „Program dla wyników” Banku Światowego zasilą bezpośrednio budżet państwa, a wypłaty kolejnych transz kredytu będą następować wraz z realizacją konkretnych celów przez „Czyste Powietrze”. Wśród tych celów wymieniono m.in. uruchomienie komponentu dla najuboższych beneficjentów czy zwiększenie zaangażowania ze strony banków komercyjnych.

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska podejmuje na rzecz poprawy jakości powietrza działania programowe, legislacyjne i finansowe. W ciągu ostatnich trzech lat udowodniliśmy, że program +Czyste Powietrze+, do którego co miesiąc zgłasza się do kilkudziesięciu tysięcy zainteresowanych osób, jest realną szansą na poprawę jakości powietrza w Polsce. Nie spoczywamy jednak na laurach. Chcemy dalej udoskonalać program i rozszerzać go na kolejne grupy beneficjentów, w tym przede wszystkim na osoby najuboższe. Bank Światowy pozostaje naszym międzynarodowym partnerem na tej drodze” – powiedziała, cytowana w komunikacie, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak dodano, Bank Światowy od lat wspiera państwa w ich działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza. Wśród krajów, które otrzymują finansowanie Banku, bądź korzystają z doradztwa w tym obszarze, są między innymi Chiny, Indie, Peru, Egipt, Chile i Meksyk.