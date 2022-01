Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku, przez co najmniej 60 dni.

Reklama

Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Reklama

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zwrócił uwagę, że korzystający z ulgi muszą pamiętać o złożeniu dokumentów rozliczeniowych.

"Osoby korzystające z tego rozwiązania w 2022 r. muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2022 r. (do 20 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił lub rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2021 r. (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarcze" – wskazał Żebrowski.

Zaznaczył, że przedsiębiorcy, którzy korzystali z ulgi w 2021 roku i nadal spełniają warunki, nie muszą zgłaszać się ponownie. Natomiast przedsiębiorcy, którzy chcą w tym roku zacząć korzystać z tego rozwiązania powinni zgłosić to w ZUS do 31 stycznia.